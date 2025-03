Hyman blestel ob visoki zmagi Edmontona

V Edmontonu je blestel Zach Hyman , ki je dosegel dva zadetka in podajo za domače Oilers. Connor McDavid , Mattias Ekholm in Ryan Nugent-Hopkins so dosegli vsak gol in dve podaji. Calvin Pickard je zbral 29 obramb. Drugo zaporedno zmago je slavila vodilna ekipa metropolitanske skupine, Washington Capitals. Prestolniki, ki so z 98 točkami najboljši v vzhodni konferenci, so s 4:1 premagali Detroit Red Wings.

Tom Wilson je v torek dosegel svoj 30. gol v sezoni pri zmagi Washingtona. Dylan Strome je dosegel gol in podajo za Capitals, ki so zmagali na sedmih od zadnjih osem tekem in so si zagotovili 12 točk prednosti pred izzivalci, ekipo Carolina Hurricanes, v metropolitanski diviziji. "To je najpomembnejši čas v letu. Smo v zelo dobrem položaju. Samo ostati moramo zbrani in zagotoviti, da bomo naslednji mesec igrali najboljši hokej," je dejal Wilson.

Aleks Ovečkin je tokrat prispeval asistenco. Ruskega zvezdnika loči še zgolj osem golov od tega, da bo presegel rekord Wayna Gretzkyja po številu golov v ligi NHL. Ta mejnik znaša 894 golov. V New Yorku je blestel Nazem Kadri. Ta je dosegel gol in podajo za Calgary Flames, ki so po treh porazih dosegli zmago z 2:1 proti New York Rangers v Madison Square Gardnu. Matt Coronato je prav tako dosegel gol, MacKenzie Weegar pa je prispeval dve asistenci za Flames.