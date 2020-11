HZS za neuradno svetovno prvenstvo v Ljubljani

Kot je v pogovoru za spletni portal slovenske državne radiotelevizije povedal Dejan Kontrec, je bila Hokejska zveza Slovenije (HZS) pripravljena izvesti tudi prvenstvo brez gledalcev, sama poskrbeti za testiranja na novi koronavirus, zato je bil presenečen nad zgodnjo odpovedjo SP. Na HZS pa niso stali križem rok, ampak zdaj želijo prirediti neuradni turnir.

"Vsem reprezentancam, ki so udeleženke prvenstva v Tivoliju, sem že naslednji dan poslal povabilo na turnir, ki ga bomo maja 2021 vseeno organizirali, čeprav ne bo štel za napredovanje med elito. To bo neke vrste priprava za olimpijske kvalifikacije, ki bodo nato na sporedu konec avgusta," je razkril Kontrec.

Zdaj bo HZS začela z usklajevanjem termina, saj bi Sloveniji, Avstriji in Franciji najbolj ustrezal termin sredi maja, Madžari in Romuni, ki niso imeli težav s prelaganjem tekem, pa želijo turnir že konec aprila.

"Točen termin je še neznanka. Najprej moramo izpeljati alpsko ligo do konca, nato pa še finale državnega prvenstva," pravi Kontrec, ki napoveduje, da bo klubske sezone konec med 5. in 10. majem, nato pa tudi reprezentanca potrebuje manjše priprave. Kot še pravi Kontrec, bi HZS na ta način rada zadovoljila navijače in sponzorje, ki zvezi zvesto stojijo ob strani.

Še pred majskim turnirjem pa si na zvezi želijo februarja organizirati turnir z Italijani, Madžari in Poljaki, novembrska tekmovanja s Francozi in Belorusi so zaradi pandemije novega koronavirusa žal odpadla.