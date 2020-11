IIHF odpovedala svetovno prvenstvo v Ljubljani

Med odpovedanimi turnirji sta obe svetovni prvenstvi Divizije 1, v Ljubljani in Katovicah, pri tem pa IIHF kot razlog odpovedi navaja predvsem stroške organizacije takšnih turnirjev z vsemi potrebnimi higienskimi ukrepi, težave s potovanji med državami in morebitnimi karantenami za udeležence. Turnir v Ljubljani, ki je bil iz istega razloga prestavljen za eno leto, bi moral biti na sporedu od 9. do 15. maja 2021.

Glede na trenutne razmere po svetu (epidemije koronavirusne bolezni) odločitev ni neobičajna, nenavadno je le, da je Mednarodna hokejska zveza (IIHF) odločitev sprejela tako zgodaj, pol leta pred načrtovanim začetkom turnirja v Ljubljani. To je bilo presenečenje tudi za Hokejsko zvezo Slovenije (HZS), ki je bila pripravljena izvesti prvenstvo, seveda z vsemi ustreznimi ukrepi, in pričakovala je, da bo odločitev znana prihodnje leto, približno tri mesece pred začetkom. IIHF je sicer skupno odpovedala kar 18 turnirjev različnih kategorij. HZS je pripravljena na novo kandidaturo, morda bo šlo v tretje rado in bo Ljubljana SP le lahko gostila leta 2022.

Svetovno prvenstvo Divizije 1 je bilo prvotno načrtovano letošnjega maja v dvorani Tivoli, a je IIHF, tako kot ostala prvenstva (tudi skupine A), status "zamrznila" in vse skupaj prestavila za eno leto. V skupini bi poleg Slovenije nastopile še Francija, Avstrija, Južna Koreja, Madžarska in Romunija.

"Na zadnji seji smo se strinjali, da zahteva, da vsak gostitelj turnir priredi v balončku, za vse ni povsem realna. Sposobnost organizatorjev za izvedbo turnirjev se je zaradi pandemije covida-19 znatno zmanjšala. Kar lahko storimo, je, da s sprejetjem tega neprijetnega, a nujnega koraka udeležence zaščitimo pred potencialno uničujočimi finančnimi izgubami," je ob odpovedih dejal predsednik IIHF Rene Faselin dodal, da so upoštevali priporočila strokovne skupine, ki je bila ustanovljena prav zato, da preuči razmere in sprejme odločitev.

IIHF (za zdaj) še ni odpovedala štirih najmočnejših prvenstev, gre za tekmovanja v elitni skupini A, in sicer med člani, članicami, hokejisti do 20 in 18 let.