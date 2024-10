Carolina 'osvojila' Pittsburgh, osem golov še neporaženega Winnipega

Za Winnipieg, ki ostaja ena od treh še neporaženih ekip v ligi (poleg Calgaryja in Tampe), so se z učinkovitostjo izkazali Cole Perfetti, Neal Pionk in Vladislav Namestnikov. Vsi so prvič v karieri na eni tekmi zbrali štiri točke, Perfetti za dva gola in dve podaji, Pionk in Namestnikov pa za gol in tri podaje.