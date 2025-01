Kanadski derbi pripadel Winnipegu

Tekmo je odločil Gabriel Vilardi , ki je ob koncu druge tretjine in na začetku tretje zabil za 3:1 in 4:1. Temu je Vilardi dodal še dve podaji. Dve podaji je ob golu vpisal tudi Kyle Connor , za zmagovalce pa sta zadela še Mark Scheifele in Mason Appleton . Eric Comrie je zbral 20 obramb. Za Calgary sta gole dosegla MacKenzie Weegar in Nazem Kadri , kar pa je bilo premalo, da bi ekipa podaljšala serijo treh zmag.

Na drugo mesto na zahodu so se ponoči prebili Vegas Golden Knightsi, ki so prehiteli Edmonton. V igralniški metropoli ZDA so zlati vitezi premagali peto ekipo vzhoda in branilce naslova Florido s 4:1. Brayden McNabb in Tanner Pearson sta v prvi in drugi tretjini zadela za 2:0, a je Anton Lundell v 42. minuti z golom za 2:1 poskrbel za zanimivo nadaljevanje. Domači vratar Adin Hill je imel polne roke dela, z 32 obrambami pa je preprečil preobrat. Še več, dobro delo obrambe sta nadgradila Jack Eichel in Tomaš Hertl, ki je 29 sekund pred koncem zadel prazen nasprotni gol, ko so gostje skušali spremeniti potek z menjavo vratarja in šestim igralcem na ledu.

Colorado je s 5:4 slavil pri New York Rangersih in ima na zahodu na šestem mestu zdaj dve točki prednosti pred Anžetom Kopitarjem in Los Angelesom. Vodstvo z 2:0 in s 4:2 na tekmi ni bilo dovolj za mirno končnico, šele 15 sekund pred koncem je tekmo odločil Artturi Lehkonen. Dvakrat je za zmagovalce zadel Cale Makar, Mackenzie Blackwood pa je zbral 33 obramb.