Ottawa brez prejetega gola slavila na gostovanju pri Carolini

Shane Pinto je dosegel dva zadetka, Nick Jensen pa gol in podajo za senatorje, ki so zmagali dvakrat zaporedoma in dobili štiri od zadnjih petih tekem. "Držali smo se dogovora. To je bila dobra zmaga za našo ekipo. Igrali smo dober hokej. Ta rezultat tukaj nam bo pomagal naprej," je dejal trener Ottawe Travis Green. Zmaga Linusa Ullmarka je bila prva proti Hurricanes v sedmih tekmah.

Josh Norris

"Vem, da je težko priti in igrati nocoj," je dejal Ullmark. "Res so bili tekmeci dobri v prvih petih ali desetih minutah. Nikoli se ne moreš sprostiti. Imajo nekaj resnično vrhunskih spretnosti, tako da je zabavna igra, ko stvari kliknejo in delamo prave stvari, na primer, ko mi je ekipa odpirala prostor, da sem imel pregled nad dogajanjem in sem lahko spremljal, od kje bo priletel plošček." Na drugi strani ploskve je Pjotr Kočetkov zbral 19 obramb za Hurricanes, ki so izgubili pet od zadnjih sedmih tekem.

"Dobro se je zdelo, kako smo se branili," je dejal trener Caroline Rod Brind'Amour. "Ustvarili smo si dovolj priložnosti, a je njihov vratar igral zelo dobro. Všeč mi je bil trud in všeč mi je bil proces, kako smo se lotili igre. Bilo je bolje, to je gotovo." Senatorji so povedli z 1:0 v 25. minuti. Jensen je povišal na 2:0 v tretji tretjini, Pinto je dodal gol v prazna vrata 47 sekund pred koncem za končnih 3:0. Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja bodo drevi z začetkom ob 19.00 igrali v gosteh pri New York Rangers. Kralji so trenutno druga najboljša ekipa pacifiške skupine. Na 29 tekmah so zbrali 37 točk, pred kralji so le Vegas Golden Knights z 41 točkami. Izid:

Carolina Hurricanes - Ottawa Senators 0:3