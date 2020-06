Iginla in Hossa nova obraza v hokejskem hramu slavnih

Jarome Iginla, dvakratni olimpijski prvak s Kanado, bo postal četrti temnopolti hokejist hrama slavnih po Grantu Fuhru, pionirki ženskega hokeja Angeli Jamesin Willieju O'Reeju.

"Ko sem odraščal, sem imel res zelo rad hokej, rad sem ga igral. Sebe nikoli nisem videl kot temnopoltega hokejista, a vseeno sem se zavedal, da sem,"je dejal šestkratni udeleženec tekme zvezd Iginla, ki je v karieri NHL dosegel 625 golov, kar 16 sezon je odigral za Calgary Flamese, igral je tudi za druge ekipe.

"Mama me je ravno danes spomnila na fotografijo, na kateri sem skupaj z Grantom Fuhrom. Jaz sem star deset let, on pa je v zgodnjih dvajsetih. Res je dober občutek, da je sprva on prišel do hrama slavnih, nato pa še jaz. Upam, da bo najina zgodba navdihnila druge otroke manjšinskih skupnosti, da bodo videli, da je vse mogoče," je še dejal Iginla.

Marian Hossa, slovaški reprezentant, je v ligi NHL odigral 19 sezon pri Ottawa Senatorsih, Atlanta Thrashersih, Pittsburgh Penguinsih, Detroit Red Wingsih in Chicago Blackhawksih, na 1309 tekmah je zbral 1134 točk in dosegel 525 zadetkov. S Chicagom je osvojil tri Stanleyjeve pokale (2010, 2013, 2015). Ob Iginli in Hossi bodo v hram slavnih sprejeli še branilca Kevina Lowain Douga Wilsona, v ženski kategoriji kanadsko vratarko Kim St-Pierre ter direktorja Edmonton Oilersov Kena Hollanda.