Igral je v ligi NHL, bil prvak s Salzburgom, sedaj je okrepil Olimpijo

T.J. Brennan je izkušen igralec z bogato kariero, ki vključuje nastope v NHL, AHL, švicarski ligi (SL in NL) in ligi ICE. V NHL je zbral več kot 50 nastopov v dresih ekip Buffalo Sabres, Florida Panthers in Toronto Maple Leafs. Izkazal se je v ligi AHL, kjer je kar dvakrat prejel nagrado Eddie Shore Award za najboljšega branilca lige (2014 in 2016).