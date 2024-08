Igralec lige NHL Gaudreau in njegov brat umrla v prometni nesreči

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Novopečeni šef oddelka je ponosno sedel za svojo pisalno mizo. Ko je vstopil prvi obiskovalec, je zgrabil telefonsko slušalko in začel govoriti vanjo: ''Da, gospod direktor, večer, ki sva ga preživela z ženo pri vas, je bil res čudovit. To bomo morali še kdaj ponoviti. Da, direktor, tudi vam enako. Se vidiva.'' Ko je odložil slušalko, se je pomembno obrnil k obiskovalcu in vprašal: ''Želite?'' Obiskovalec je rekel: ''Prišel sem vam priklopit telefon!''