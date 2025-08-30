V Tivoliju bodo igrali za Aleša

Aleš Kranjc – Gringo, #28. Dolgoletni član slovenske hokejske reprezentance, za katero je odigral 198 tekem, prispeval 25 golov in 46 podaj. V bogati karieri je med drugim igral tako za Jesenice kot za Olimpijo, neizbrisen pečat je pustil v klubih v Avstriji, Nemčiji, na Češkem, v Rusiji, na Madžarskem.
Aleš Kranjc, nekdanji odličen hokejski igralec, danes pa velik borec proti neusmiljeni bolezni – ALS. Bolezen, ki je kruta, bolezen, ki ljubečemu očetu dveh otrok in predanemu možu ženi Andreji, šteje dni življenja, ki je bilo tako polno in prevzeto z optimizmom še nekaj časa nazaj.
ALS, bolezen, poznana tudi kot 'Lou Gehrig's disease', povzroča postopno propadanje in odmiranje motoričnih nevronov, ki uravnavajo mišično dejavnost, in pripelje do popolne paralize. Bolezen povzroči odmiranje vseh mišic, kmalu tudi sposobnost govora, hranjenja, dihanja ... Ker bolezen hitro napreduje, je življenje z njo zelo kratko, pričakovana doba je nekje do treh let.
