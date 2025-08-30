Svetli način
Hokej

V Tivoliju bodo igrali za Aleša

Ljubljana, 30. 08. 2025 11.29 | Posodobljeno pred 8 dnevi

M.J.
1

Dvakratni olimpijec Aleš Kranjc v zadnjih letih bije boj z neusmiljeno boleznijo, okvaro živčnega sistema: z amiotrofično lateralno sklerozo (ALS). Danes bo Aleš Kranjc - Gringo še zadnjič stal na in ob (tivolskem) ledu. Začetek dobrodelne tekme ob 16. uri. ALS mu žal vztrajno dan za dnem jemlje moč. Dobrodelna tekma naj bi družino Kranjc približala znesku, ki je potreben za začetek poskusnega zdravljenja v ZDA. Za terapijo je potreben milijon evrov, družini pa manjka slaba polovica zneska. Na ledu se bodo pomerili sedanji in nekdanji igralci, za vzdušje pa bodo poskrbeli slovenski glasbeniki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Aleš Kranjc – Gringo, #28. Dolgoletni član slovenske hokejske reprezentance, za katero je odigral 198 tekem, prispeval 25 golov in 46 podaj. V bogati karieri je med drugim igral tako za Jesenice kot za Olimpijo, neizbrisen pečat je pustil v klubih v Avstriji, Nemčiji, na Češkem, v Rusiji, na Madžarskem.

Aleš Kranjc
Aleš Kranjc FOTO: Damjan Žibert

Aleš Kranjc, nekdanji odličen hokejski igralec, danes pa velik borec proti neusmiljeni bolezni – ALS. Bolezen, ki je kruta, bolezen, ki ljubečemu očetu dveh otrok in predanemu možu ženi Andreji, šteje dni življenja, ki je bilo tako polno in prevzeto z optimizmom še nekaj časa nazaj.

Aleš Kranjc je igral tako za Jesenice, kot Olimpijo.
Aleš Kranjc je igral tako za Jesenice, kot Olimpijo. FOTO: Domen Jančič/HDD Jesenice

ALS, bolezen, poznana tudi kot 'Lou Gehrig's disease', povzroča postopno propadanje in odmiranje motoričnih nevronov, ki uravnavajo mišično dejavnost, in pripelje do popolne paralize. Bolezen povzroči odmiranje vseh mišic, kmalu tudi sposobnost govora, hranjenja, dihanja ... Ker bolezen hitro napreduje, je življenje z njo zelo kratko, pričakovana doba je nekje do treh let.

hokej kranjc
KOMENTARJI (1)

Jaz17
30. 08. 2025 12.52
+5
Ubogi človek...grozna bolezen...naj se zorganizira, da lahko prispevamo preko sms-jev...pol milijona bo s tekmo težko zbrati!
5 0
