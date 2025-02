'Igrali smo na sovražnem ozemlju, hoteli smo pokazati, da se nismo ustrašili'

Prvotna napetost s tribun, ki so ji ton dajali glasni žvižgi ob predvajanju ameriške himne - to še posebej velja po izvolitvi Donalda Trumpa za vnovičnega predsednika ZDA -, se je preselila tudi na ledeno ploskev, kjer pa se je dogajalo vse, kar hokejsko igro dela tako privlačno. Končna zmaga Američanov je ostala v senci kar treh pretepov.

Najbolj dejavni pri petelinjenju so bili na eni strani brata Matthew in Brady Tkachuk ter J.T. Miller (ZDA), na drugi pa Brandon Hagel, Sam Bennett in Colton Parayko (Kanada). "Ko imaš občutek, da igraš na sovražnem ozemlju, je končna zmaga ne glede na pomembnost tekme nekaj posebnega. Kanadčanom smo želeli pokazati, da se jih nismo ustrašili. Za odlične pretepe in še boljšo igro smo bili na koncu zasluženo nagrajeni z zmago," je po tekmi sijal od zadovoljstva aktualni prvak lige NHL z moštvom Florida Panthers Matthew Tkachuk.