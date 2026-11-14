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Hokej

IIHF izpodbija odločitev o vrnitvi ruskih hokejistov

Ljubljana, 14. 11. 2026 14.34 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Rusija-Švedska

Mednarodna hokejska zveza (IIHF) izpodbija odločitev Mednarodnega športnega razsodišča (Cas), ki je odredilo vrnitev ruskih reprezentanc na mednarodne turnirje. Po poročanju britanske tiskovne agencije Reuters naj bi IIHF odločitev izpodbijal zaradi domnevno nerazkritih povezav dveh članov arbitražnega senata z Rusijo.

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Kot sta poročala časnik The Athletic in kanadski športni medij TSN, naj dva od treh članov senata, ki je odločal o pritožbi Ruske hokejske zveze, ne bi razkrila svojih povezav z Rusijo. IIHF in Cas se na Reutersova vprašanja o zadevi sprva nista odzvala.

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Cas je 30. oktobra ugodil pritožbi Ruske hokejske zveze in IIHF naložil, naj ruskim reprezentancam omogoči nastop na petih prvenstvih v sezoni 2026/27. Med njimi so mladinsko svetovno prvenstvo v Kanadi med 26. decembrom in 5. januarjem, svetovni prvenstvi do 18 let za ženske in moške ter članski svetovni prvenstvi.

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Arbitražni senat je presodil, da IIHF ni predložil dovolj dokazov za utemeljitev izključitve ruskih reprezentanc zaradi varnostnih in drugih pomislekov. Pri Casu so v poznejšem pojasnilu poudarili, da je razsodišče odločalo na podlagi dokazov in argumentov obeh strani ter da vprašanje morebitnega nevtralnega statusa ruskih ekip ni bilo predmet postopka.

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Odločitev je sprožila nasprotovanje več držav. Kanada je napovedala, da ruskim igralcem, članom strokovnega vodstva in drugim predstavnikom ne bo dovolila vstopa v državo za mladinsko svetovno prvenstvo, tudi če bodo imeli veljavne vizume. Nastopu Rusije nasprotujejo tudi Norveška, Danska, Švedska, Finska, Latvija in Češka.

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