IIHF izpodbija odločitev o vrnitvi ruskih hokejistov

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Kot sta poročala časnik The Athletic in kanadski športni medij TSN, naj dva od treh članov senata, ki je odločal o pritožbi Ruske hokejske zveze, ne bi razkrila svojih povezav z Rusijo. IIHF in Cas se na Reutersova vprašanja o zadevi sprva nista odzvala.

Cas je 30. oktobra ugodil pritožbi Ruske hokejske zveze in IIHF naložil, naj ruskim reprezentancam omogoči nastop na petih prvenstvih v sezoni 2026/27. Med njimi so mladinsko svetovno prvenstvo v Kanadi med 26. decembrom in 5. januarjem, svetovni prvenstvi do 18 let za ženske in moške ter članski svetovni prvenstvi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Arbitražni senat je presodil, da IIHF ni predložil dovolj dokazov za utemeljitev izključitve ruskih reprezentanc zaradi varnostnih in drugih pomislekov. Pri Casu so v poznejšem pojasnilu poudarili, da je razsodišče odločalo na podlagi dokazov in argumentov obeh strani ter da vprašanje morebitnega nevtralnega statusa ruskih ekip ni bilo predmet postopka.