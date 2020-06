IIHF potrdila: Hokejsko SP Divizije 1 bo v Tivoliju

V dvorani Tivoli, ki so jo pred nekaj meseci prenovili prav za potrebe SP , bo tako leta 2021 le na sporedu prvenstvo, kjer se bo šest reprezentanc borilo za prvi dve mesti, ki zagotavljata nastop v elitni skupini A in nastop na prvenstvu med najboljšimi reprezentancami na svetu v letu 2022. V Ljubljani bodo ob risih nastopili še Francozi, Avstrijci, Južni Korejci, Madžari in Romuni.

Zaradi odpovedi letošnjega SP je vodstvo Hokejske zveze Slovenije (HZS) dobilo (neuradno) zagotovilo, da bo večina svetovnih prvenstev v organizaciji IIHF na sporedu dobila priložnost naslednje leto. Druga skupina Divizije 1 (skupina B) bo na sporedu v poljskem Gdansku, natančni datumi in razporedi tekem pa še niso znani.

Ena večjih sprememb je le dejstvo, da bo SP skupine A leta 2021 na sporedu v Minsku in Rigi, gre za skupno organizacijo Belorusije in Latvije. Letošnje SP elitne skupine bi moralo biti v Švici, a je odpadlo. Začetek SP skupine A je malce zamaknjen, na sporedu bo med 21. majem in 6. junijem.

Selektorja slovenske izbrane vrste Matjaža Kopitarja in hokejiste čaka prihodnje leto še en izziv, olimpijske kvalifikacije za nastop v Pekingu leta 2022. Na sporedu bodo med 26. in 29. avgustom 2021, na Norveškem se bodo risi merili z gostitelji, v skupini sta še Danska in Južna Koreja, v nadaljevanje pa vodi le prvo mesto.