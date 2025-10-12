Innsbruck po pravi 'goliadi' v Tivoliju presenetil vodilne zmaje

Ljubljanski hokejisti so v drugi od treh domačih tekem v nizu doživeli nepričakovan poraz proti ekipi z dna lestvice, tako da so končali tudi niz tekem brez poraza v domačem Tivoliju v tej sezoni.

Potem ko so zmaji v petek premagali Linz z 8:4 (po vodstvu s 7:0), so navijači nekaj podobnega pričakovali tudi danes. Nasprotnik je bil za nov uspeh pravšnji, saj je Innsbruck v Ljubljano prišel s slabo popotnico petih porazov in na zadnjem mestu.

A na ledu nato ni bilo ponovitve petkove predstave iz prvih dveh tretjin. Ljubljančani so imeli slab večer v obrambi, kjer je danes v vratih stal Luka Kolin, a so tudi njegovi soigralci delali preveč napak in bili preveč nezbrani. Za nameček pa so imeli gostje še zelo razpoloženega vratarja, Matthew Vernon je zbral kar 43 obramb.

Druga težava je bil strog sodniški kriterij - v vodstvu lige so namreč že po začetku tekmovanja uvedli strožje smernice za prekrške pri udarcih s palico, kar se je danes poznalo na kazenskih klopeh. Kriterij je bil sicer enak, na koncu sta imeli ekipi po 18 minut kazni, je pa tudi razbijal ritem tekme, saj so bila obdobja igre 5-5 precej kratka.

Domači tudi niso znali zadržati prednosti, ko so jo dosegli. Po prvem golu Zacha Boychuka je Innsbruck potreboval tri minute za izenačenje, po drugem Žige Panceta le dve minuti. V drugi tretjini so Tirolci po še enem zadetku Panceta odgovorili po treh minutah, potem pa je imela Olimpija težave zaradi zaporednih izključitev in v 35. minuti so prvič na tekmi vodili gostje.

Zdaj so nasprotnika lovili zeleno-beli in ga ujeli v 42. minuti z golom Nicolaija Meyerja, a je izid zdržal le 27 sekund. Olimpija je s precej truda izenačila v 53. minuti (Boychuk), a spet dokaj hitro prejela šesti gol. Za izenačenje je imela manj kot tri minute, a je Marly Quince le izsilil podaljšek z golom za 6:6 minuto in pol pred koncem.

Srečnega konca pa ni bilo v podaljšku; po še eni izključitvi na domači strani je Innsbruck zadel v 62. minuti za končnih 7:6. Tretja domača tekma v nizu Ljubljančane čaka v petek, tekmec bo prvak Salzburg.

Liga ICEHL, 10. krog, izid tekme:

SŽ Olimpija Ljubljana - Innsbruck 6:7* (2:2, 1:2, 3:2, 0:1)

* - po podaljšku