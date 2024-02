Risi napolnili mrežo Italijanov

Za slovensko izbrano vrsto sta današnja in petkova tekma z Italijo predzadnji korak na poti priprav na drugoligaško SP, ki ga bo Italija prav v Bolzanu gostila konec aprila in v začetku maja. Tudi takrat bodo Italijani slovenski tekmec, tokrat pa so bili Slovenci boljši in si v zadnjih minutah priigrali visoko zmago. Selektor Edo Terglav je za tokratni zbor, potem ko je novembra v Budimpešti preizkušal predvsem novince in mlade igralce, že povabil tudi del standardnega jedra ekipe. Na mini turneji pa nastopajo tudi nekateri mladi, ki so se v tej sezoni že izkazali v selekciji U20 in iščejo priložnost za skok v člansko ekipo.