Iz boja za končnico odpadla nova tri moštva: konec za Detroit, Ottawo in New Jersey

Redna sezona, ki se je začela 3. oktobra, se bo uradno končala s tekmami 6. aprila. Zatem se bodo začeli izločilni boji za Stanleyjev pokal in bržkone že konec maja ali najpozneje na začetku junija bo znano, kdo bo letošnji lastnik najprestižnejše klubske hokejske lovorike na svetu.

Lanski prvaki Washington Capitals so si skoraj že zagotovili mesto v končnici. Trenutno so vodilni v metropolitanski skupini in imajo po zmagi nad odpisanimi vragi iz New Jerseyja v gosteh s 4 : 1 četrti najboljši izkupiček v ligi NHL. Na vrhu je Tampa Bay Lightning, edino moštvo, ki je že preseglo stotico in si je z izplenom 116 točk, kar je 19 točk več od prvih zasledovalcev, že zagotovilo letošnji predsedniški pokal za zmago v rednem delu sezone.

Ob Tampi so si končnico prav tako zagotovili hokejisti Calgary Flames, ki so v noči na sredo s 4 : 2 premagali Columbus Blue Jackets, ter hokejisti San Jose Sharks. Ekipa Boston Bruins je s 5 : 0 premagala New York Islanders. Kosmatinci so se s 97 točkami na drugem mestu ligaške razpredelnice izenačili s Calgaryjem, a formalno še niso potrdili mesta v končnici.

Med najzaslužnejšimi za visoko zmago je tudi zanesljivi finski vratar Tuukka Rask, ki je prišel do svojega 45. kariernega shutouta. To je bil večer finskih vratarjev. Pekka Rinneje bil ključni mož Nashville Predators, ki so s 3 : 0 premagali Toronto Maple Leafs. Rinne je še drugič v tej sezoni predstavljal neprebojni zid za Toronto.

Za najboljšo predstavo večera je poskrbel Jaden Schwartz, ki je za domačo zmago St. Louis Blues proti Edmonton Oilers s 7 : 2 četrtič v karieri vpisal hat-trick, zadel je v vsaki od tretjin, hkrati pa se je vpisal v statistiko tudi kot podajalec.

Vrhunci tekme New York Rangers– Detroit Red Wings: