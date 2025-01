Iz vrst Olimpije sporočili: Tavželj ostaja trener do konca sezone

V klubu so po odhodu Upija Karhule, ki se je z mesta glavnega trenerja Olimpije poslovil 21. decembra, iskali ustreznega kandidata med renomiranimi tujimi strategi. A po zmagi proti Pustertalu sta predsednik kluba Miha Butara in strateški partner Alexandre Lefebvre sporočila, da Andrej Tavželj, ki je zadnje tri tedne opravljal vlogo začasnega glavnega trenerja, ostaja na mestu glavnega trenerja do konca sezone.