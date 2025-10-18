Izjemen hokejski večer v Tivoliju: 'Delovalo je, kot da gre za šesto tekmo končnice'

Hokejski zmaji so pred skoraj 4000 razgretimi navijači v Hali Tivoli po podaljšku na kolena spravili serijske prvake lige ICE, hokejiste Red Bull Salzburga (4:3), in ostajajo prvi na lestvici. Zanimivo, da so vse tri zadetke v rednem delu dosegli slovenski igralci, za zmago pa je z golom na začetku podaljška poskrbel prvi strelec lige TJ Brennan.

Evan Polei FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Petkov hokejski večer v tokrat skoraj povsem polnem Tivoliju je imel že popoldanski uvod, saj je bil na obisku v Ljubljani direktor lige ICE Christian Feichtinger. Ta je na novinarski konferenci pred tekmo pohvalil ljubljanski klub, ki je vse pomembnejši člen regionalnega tekmovanja. Na ledu pa je tekma spet ponudila posebno rivalstvo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Salzburg kot prvak zadnjih štirih sezon je že sicer dovolj velik magnet za ljubitelje hokeja, a v ljubljansko-solnograški hokejski zgodbi je še več kot desetletje in pol staro poglavje še iz časov prejšnjega tivolskega kluba, ki je bil nekoč na pragu zmage v ligi, pa je po administrativni napaki in odločitvi vodstva tekmovanja ostal praznih rok. Navijači v Tivoliju tega niso pozabili, zato je gostovanje Salzburga v Ljubljani vselej vroče.

Za nameček pa je sedanji strateg zmajev Ben Cooper pred prihodom v Ljubljano kot pomočnik delal prav v Salzburgu. "Tudi ko smo zaostajali z 0:2, ni bilo čutiti nobene panike. Igrali smo preprost hokej. Verjeli smo v to kar delamo in bili za to nagrajeni," je po tekmi podal uradno izjavio strateg zmajev Cooper.

Ben Cooper FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"To je bila odlična tekma, ki sem jo z veseljem vodil s klopi. Energija, ki je prihajala s tribun, je bila izjemna. Zelo težko je bilo igrati proti Salzburgu in res sem vesel, da smo osvojili dve točki. Mislim, da smo odigrali zelo dobro tekmo. Igralci so se držali načrta pred tekmo," je dodal nekdanji dolgoletni pomočnik ekipe s Solnograškega.

Nicolai Meyer FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Lep občutek je, ko premagaš svojo nekdanjo ekipo. Poznam igralce in imam veliko prijateljev v Salzburgu. Ničesar nisem spreminjal pred tekmo. Držal sem se načrta s prejšnjih tekem. Igralci so imeli velik motiv," je zaključil 48-letni Kanadčan.

"Odlična tekma je za nami. Še v sredo smo imeli zahteven izpit v ligi prvakov, toda fantje so imeli dovolj energije v Tivoliju. Tekma bi se lahko zaključila tudi drugače," pa je dejal trener bikov Manny Viveiros. Skupna ocena izjemnega hokejskega večera v Tivoliju pa, da bi lahko to bila tudi šesta tekma končnice polfinala, tako kakovosten in zanimiv obračun je to bil ...

TJ Brennan je bil mož odločitve v izjemnem hokejskem večeru v Tivoliju. FOTO: HK Olimpija Ljubljana icon-expand

Izid, 11. krog:

Olimpija Ljubljana - Salzburg 4:3 (1:2, 1:0, 1:1; 1:0)

Kapel 19., Mašič 22., Pance 51., Brennan 61.; Huber 10., 13., Corcoran 58.