Izjemni Ovečkin do novega mejnika

Aleksander Ovečkin je postal prvi igralec doslej, ki mu je v 21 sezonah po vstopu v ligo (bil je prvi izbor nabora leta 2004) doseči po vsaj 20 zadetkov. Več sezon z vsaj 20 zadetki je doslej sicer uspelo Gordieju Howu (22), a je ta niz začel šele v svoji četrti sezoni v ligi.
Štiridesetletni ruski zvezdnik je povedel Washington v vodstvo v šesti minuti prve tretjine, ko je zadel z močnim udarcem z leve strani. To pa ni bilo dovolj za zmago domače ekipe. Za Nashville je že manj kot sedem minut kasneje izid poravnal Steven Stamkos. Po izenačeni drugi tretjini brez zadetkov so gostje do odločilne prednosti v uvodu zadnje tretjine, ko sta v razmaku dobrih dveh minut zadela Cole Smith in Roman Josi.
Z zmago si je Nashville, ki je trenutno pri 46 točkah, malce izboljšal položaj v lovu na mesta, ki vodijo v končnico v zahodni konferenci. V tej je med 7. in 11. mestom namreč izjemno strnjena konkurenca. Med ekipami v tem delu lestvice so z 48 osvojenimi točkami tudi Los Angeles Kings s slovenskim zvezdnikom Anžetom Kopitarjem, ki pa so v preteklem večeru počivali. Naslednja tekma jih čaka v noči na torek, ko se bodo doma pomerili s trenutno drugo ekipo Zahoda Dallas Stars.
V zahodni konferenci je sinoči odmeval dvoboj Vegas Golden Knights in San Jose Sharks, ki ga je ekipa iz ameriške stavniške meke dobila s 7:2 za četrto zmago v nizu. Pri zmagi je Tomas Hertl prispeval pet točk z dvema zadetkoma in tremi podajami, Jack Eichel je dosegel dva zadetka, Pavel Dorofejev pa gol in dve podaji.
V pretekli noči je v ligi NHL še odmevala predstava finskega vratarja Bostona Joonasa Korpisaloja, ki je zbral 27 obramb pri zmagi njegove ekipe z 1:0 proti Pittsburgh Penguins. S tem je prvič v tej sezoni in osmič doslej ohranil svoja vrata nedotaknjena.
Liga NHL, izidi:
Winnipeg Jets - New Jersey Devils 4:3
Boston Bruins - Pittsburgh Penguins 1:0
Nashville Predators - Washington Capitals 3:2
Utah Mammoth - Columbus Blue Jackets 2:3 (podaljšek)
San Jose Sharks - Vegas Golden Knights 2:7
