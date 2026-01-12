Naslovnica
Hokej

Izjemni Ovečkin do novega mejnika

Nashville, 12. 01. 2026 08.16

Avtor:
A.V. STA
Aleksander Ovečkin

Ruski hokejski zvezdnik Aleksander Ovečkin še naprej dosega zadetke v ligi NHL. Vodilni strelec vseh časov v tem severnoameriškem tekmovanju je z zadetkom proti Nashville Predators že 21. sezono zaporedoma dosegel mejnik 20 zadetkov v sezoni. Kljub že 917. zadetku v ligi pa ni mogel preprečiti poraza njegovih Washington Capitals z 2:3.

Aleksander Ovečkin je postal prvi igralec doslej, ki mu je v 21 sezonah po vstopu v ligo (bil je prvi izbor nabora leta 2004) doseči po vsaj 20 zadetkov. Več sezon z vsaj 20 zadetki je doslej sicer uspelo Gordieju Howu (22), a je ta niz začel šele v svoji četrti sezoni v ligi.

Štiridesetletni ruski zvezdnik je povedel Washington v vodstvo v šesti minuti prve tretjine, ko je zadel z močnim udarcem z leve strani. To pa ni bilo dovolj za zmago domače ekipe. Za Nashville je že manj kot sedem minut kasneje izid poravnal Steven Stamkos. Po izenačeni drugi tretjini brez zadetkov so gostje do odločilne prednosti v uvodu zadnje tretjine, ko sta v razmaku dobrih dveh minut zadela Cole Smith in Roman Josi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Z zmago si je Nashville, ki je trenutno pri 46 točkah, malce izboljšal položaj v lovu na mesta, ki vodijo v končnico v zahodni konferenci. V tej je med 7. in 11. mestom namreč izjemno strnjena konkurenca. Med ekipami v tem delu lestvice so z 48 osvojenimi točkami tudi Los Angeles Kings s slovenskim zvezdnikom Anžetom Kopitarjem, ki pa so v preteklem večeru počivali. Naslednja tekma jih čaka v noči na torek, ko se bodo doma pomerili s trenutno drugo ekipo Zahoda Dallas Stars.

V zahodni konferenci je sinoči odmeval dvoboj Vegas Golden Knights in San Jose Sharks, ki ga je ekipa iz ameriške stavniške meke dobila s 7:2 za četrto zmago v nizu. Pri zmagi je Tomas Hertl prispeval pet točk z dvema zadetkoma in tremi podajami, Jack Eichel je dosegel dva zadetka, Pavel Dorofejev pa gol in dve podaji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V pretekli noči je v ligi NHL še odmevala predstava finskega vratarja Bostona Joonasa Korpisaloja, ki je zbral 27 obramb pri zmagi njegove ekipe z 1:0 proti Pittsburgh Penguins. S tem je prvič v tej sezoni in osmič doslej ohranil svoja vrata nedotaknjena.

Liga NHL, izidi:
Winnipeg Jets - New Jersey Devils 4:3

Boston Bruins - Pittsburgh Penguins 1:0

Nashville Predators - Washington Capitals 3:2

Utah Mammoth - Columbus Blue Jackets 2:3 (podaljšek)

San Jose Sharks - Vegas Golden Knights 2:7

Zmaga hokejskih zmajev proti Linzu

