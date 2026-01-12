Izjemni Ovečkin do novega mejnika

Aleksander Ovečkin je postal prvi igralec doslej, ki mu je v 21 sezonah po vstopu v ligo (bil je prvi izbor nabora leta 2004) doseči po vsaj 20 zadetkov. Več sezon z vsaj 20 zadetki je doslej sicer uspelo Gordieju Howu (22), a je ta niz začel šele v svoji četrti sezoni v ligi.

Štiridesetletni ruski zvezdnik je povedel Washington v vodstvo v šesti minuti prve tretjine, ko je zadel z močnim udarcem z leve strani. To pa ni bilo dovolj za zmago domače ekipe. Za Nashville je že manj kot sedem minut kasneje izid poravnal Steven Stamkos. Po izenačeni drugi tretjini brez zadetkov so gostje do odločilne prednosti v uvodu zadnje tretjine, ko sta v razmaku dobrih dveh minut zadela Cole Smith in Roman Josi.