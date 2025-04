Izjemnemu Ovečkinu se je poklonil tudi Kopitar: Kapo dol, uživaj v dosežku

Za zdaj je tako na vzhodu kot zahodu lige NHL znanih po pet udeležencev končnice, ekipe se še borijo za nadaljevanje sezone. Jakub Dobes je v Nashvillu zbral 36 obramb za Montreal Canadiens, ki so svoj niz zmag podaljšali na pet tekem in z 2:1 premagali domače Predators. Za goste sta v drugi tretjini zadela Cole Caufield in Patrik Laine ter izboljšala možnosti za nadaljevanje prvenstva.

Aleksandru Ovečkinu se je poleg številnih zvezdnikov iz sveta športa za rekordni dosežek poklonil tudi slovenski as Anže Kopitar . "Živ'jo, Ovi! Rad bi ti čestital za izjemen mejnik. Če sem odkrit, osebno nisem verjel, da je mogoče ta rekord izboljšati. Kapo dol! Ti si našel način, kako podreti ta rekord. Čestitke tebi in družini, uživaj v dosežku," je ruskemu asu preko družbenih omrežij čestital Kopitar.

"Imeli smo težko pot," je dejal prvi mož večera Dobes: "Mogoče so bili fantje nekoliko utrujeni. Tekmeci so bili bolj sveži. A nam je uspelo in smo zmagali, tako da so vsi zelo zadovoljni." Montreal za pet točk v atlantski skupini zaostaja za Ottawa Senators za prvi wild card v končnici Stanleyjevega pokala na vzhodu. Za končnico se še borijo tudi senatorji, ki so tokrat s 4:0 odpravili Columbus Blue Jackets. Kanadčani potrebujejo le eno zmago na petih preostalih tekmah, da si zagotovijo enega od dveh wild cardov za izločilni del.

V končnico si želijo tudi Detroit Red Wings, ki pa so kljub zmagi z 2:1 nad prvaki Florida Panthers odvisni od razpleta na drugih tekmah. Detroit za šest točk zaostaja za Montrealom, ki sedem tekem pred koncem rednega dela sezone zaseda zadnje mesto za posebno povabilo. Pomembno zmago so dosegli tudi hokejisti Minnesota Wild, ki so po podaljšku z golom Marca Rossija s 3:2 premagali drugo moštvo zahoda Dallas Stars in se utrdili na zadnjem mestu, ki še vodi v končnico.