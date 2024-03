Izjemni Quick v vratih prispeval levji delež k pomembni zmagi Rangersov

Hokejisti ekipe New York Rangers so v derbiju vzhodne konference severnoameriške lige NHL premagali vodilno ekipo lige Boston s 5:2 in se mu s tem na lestvici približali le na točko zaostanka. Artemij Panarin je k zmagi prispeval tri gole, zadnji je bila njegova 97. točka v sezoni. Newyorčani so zmagali na šesti od zadnjih osmih tekem.

Vratar rendžerjev Jonathan Quick je ubranil 24 strelov, se veselil svoje 391. zmage v karieri, s čimer se je na prvem mestu najboljših vratarjev, rojenih v ZDA, izenačil z Ryanom Millerjem. "To pomeni, da sem igral z veliko dobrimi igralci. Pri tem sem res imel srečo. Hvaležen sem jim za delo, ki so ga vložili, da so mi omogočili, da to dosežem," je dejal Quick, ki je večino zmag dosegel kot član ekipe Los Angeles Kings, v kateri je bil soigralec slovenskega asa Anžeta Kopitarja. Da je New York zdaj sam na drugem mestu lestvice vzhoda, je poskrbel Nashville, ki je bil s 3:0 boljši od Floride. S tem je že na 16. zaporedni tekmi osvojil vsaj točko, kar je klubski rekord. Njegov vratar Kevin Lankinen je ubranil 33 strelov, svojo mrežo je ohranil prvič po marcu 2021.

Svoje vodstvo na lestvici najučinkovitejših igralcev je povečal Nikita Kučerov, ki je bil podajalec pri vseh štirih golih Tampe, ki je s 4:1 ugnala San Jose. Dva gola je dosegel Bryden Point. Tampa se je z 82. točko trdno zasidrala na šestem mestu vzhodne konference, tako da se ji obeta nastop v končnici. Vse dlje od nje pa je drugo moštvo iz New York, Islanders. V Detroitu je izgubilo že šestič zapovrstjo, rdeča krila so zmagala s 6:3. Tudi po zaslugi Dylana Larkina, ki se je po osmih tekmah odmora zaradi poškodbe vrnil v ekipo in takoj dosegel dva gola.

Šest porazov zapored ima tudi Seattle. Zadnjega mu je prizadejal Vegas, ki je zmagal s 3:1. Odličen večer je še za enim ruskim igralcem Nikito Zadorovom. Njegov Vancouver, sicer vodilna ekipa zahoda, je doma s 4:1 premagal Montreal, Rus pa je k temu pripomogel z dvema goloma. Liga NHL, izidi:

Boston Bruins - New York Rangers 2:5

Carolina Hurricanes - Philadelphia Flyers 3:2 (podaljšek)

Detroit Red Wings - New York Islanders 6:3

New Jersey Devils - Winnipeg Jets 4:1

Ottawa Senators - St. Louis Blues 2:5

Florida Panthers - Nashville Predators 0:3

Edmonton Oilers - Buffalo Sabres 8:3

Anaheim Ducks - Chicago Blackhawks 4:0

Vancouver Canucks - Montreal Canadiens 4:1

Vegas Golden Knights - Seattle Kraken 3:1

San Jose Sharks - Tampa Bay Lightning 1:4