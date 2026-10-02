Vratar Rangersov z golom čez celo igrišče spisal zgodovino

Ruski čuvaj mreže je namreč prevzel posest ploščice in jo prefinjeno zalučal čez celotno igrišče. Ta je poletela po zraku, pristala na obrambni polovici tekmeca in nato na zadovoljstvo številnih navijačev Rangersov končala v mreži Tampe Bay Lightning.

Ko je bil vratar Tampe Andrej Vasilevski na klopi v zameno za dodatnega napadalca, je branilec istega moštva John Carlson poskusil z dolgo podajo, a je pri tem zgrešil soigralce in ploščica se je odbila od ograje za golom, kar je v velikem slogu izkoristil izjemni vratar ekipe New York Rangers Igor Šesterkin .

Eden najboljših vratarjev v ligi NHL in dobitnik trofeje Vezina za leto 2022 je tako postal prvi vratar v zgodovini Rangersov, ki mu je z dosego zadetka čez celotno igrišče uspel poseben mejnik.

"Nekdo na modri črti me je malce oviral, ko sem streljal, zato nisem videl, ali bo ploščica končala v mreži," je z nasmehom povedal Šesterkin, ki je v svoji karieri že večkrat poskusil zadeti na ta način. "Nisem vedel, ali lahko slavim ali ne," je dodal izvrstni Rus.

Na odgovor ni bilo treba dolgo čakati. Množica navijačev New Yorka je z velikim navdušenjem pospremila pot ploščice v vrata nasprotnika, Šesterkin pa se je zasluženo znašel v objemu svojih soigralcev. Rangers so slavili s prepričljivim izidom 5:1.