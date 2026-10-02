Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
Hokej

Vratar Rangersov z golom čez celo igrišče spisal zgodovino

New York, 02. 10. 2026 12.45 pred 36 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A.V.
Igor Šesterkin

Igor Šesterkin je pozno v tretji tretjini četrtkove zmage zasedbe New York Rangers s 5:1 proti ekipi Tampa Bay Lightning zadel prazno mrežo in s tem dosegel prvi zadetek kakega vratarja v zgodovini te franšize.

Ko je bil vratar Tampe Andrej Vasilevski na klopi v zameno za dodatnega napadalca, je branilec istega moštva John Carlson poskusil z dolgo podajo, a je pri tem zgrešil soigralce in ploščica se je odbila od ograje za golom, kar je v velikem slogu izkoristil izjemni vratar ekipe New York Rangers Igor Šesterkin.

Ruski čuvaj mreže je namreč prevzel posest ploščice in jo prefinjeno zalučal čez celotno igrišče. Ta je poletela po zraku, pristala na obrambni polovici tekmeca in nato na zadovoljstvo številnih navijačev Rangersov končala v mreži Tampe Bay Lightning. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Eden najboljših vratarjev v ligi NHL in dobitnik trofeje Vezina za leto 2022 je tako postal prvi vratar v zgodovini Rangersov, ki mu je z dosego zadetka čez celotno igrišče uspel poseben mejnik. 

"Nekdo na modri črti me je malce oviral, ko sem streljal, zato nisem videl, ali bo ploščica končala v mreži," je z nasmehom povedal Šesterkin, ki je v svoji karieri že večkrat poskusil zadeti na ta način. "Nisem vedel, ali lahko slavim ali ne," je dodal izvrstni Rus.

Na odgovor ni bilo treba dolgo čakati. Množica navijačev New Yorka je z velikim navdušenjem pospremila pot ploščice v vrata nasprotnika, Šesterkin pa se je zasluženo znašel v objemu svojih soigralcev. Rangers so slavili s prepričljivim izidom 5:1.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
hokej na ledu liga nhl new york rangers igor šesterkin gol tampa bay lightning

Toča golov na kanadskem derbiju, nova poškodba Barkova

24ur.com Izvrstni Šesterkin nerešljiva uganka za hokejiste Calgaryja
24ur.com Kreider zrežiral izjemen preobrat za Rangerse, Canucks boljši od Oilers
24ur.com Vratar srbskega porekla kot prvi v ligi NHL dosegel gol, podajo ter zbral 40 obramb
24ur.com Draisaitlu edinstven rekord
24ur.com New York Rangers in Florida Panthers do vodstva z 2:0
24ur.com New York Rangersi izenačili klubski rekord
24ur.com NY Rangersi boljši od Washingtona, Detroit do zmage v Torontu
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JAZsemTI
02. 10. 2026 13.22
Nori Rusi😏
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Halle Berry obtožena, da je fizično napadla sina: nekdanji mož zahteva skrbništvo
Zakaj otrok hodi po prstkih? Kdaj je to normalno in kdaj nakazuje težave?
Zakaj otrok hodi po prstkih? Kdaj je to normalno in kdaj nakazuje težave?
Razkrit vzrok smrti hčerke Chada Loweja: družina je strta
Razkrit vzrok smrti hčerke Chada Loweja: družina je strta
Od tihe deklice do ene najbolj znanih slovenskih modnih ikon
Od tihe deklice do ene najbolj znanih slovenskih modnih ikon
zadovoljna
Portal
Novico sta skrivali več kot leto dni
Najlepša torba te jeseni ni usnjena: trend, ki ga modne navdušenke obožujejo
Najlepša torba te jeseni ni usnjena: trend, ki ga modne navdušenke obožujejo
Le nekaj ur od Slovenije: kraj, ki navduši tako otroke kot odrasle
Le nekaj ur od Slovenije: kraj, ki navduši tako otroke kot odrasle
Želela ga je poljubiti, on pa jo je odrinil
Želela ga je poljubiti, on pa jo je odrinil
vizita
Portal
Študija ugotavlja, da bi lahko imel priljubljen dodatek nepričakovano slabost
Rožnati oktober: nujnost preventivnega pregledovanja in ozaveščanja
Rožnati oktober: nujnost preventivnega pregledovanja in ozaveščanja
Ta priljubljena hrana je videti zdrava, a lahko vsebuje presenetljivo veliko sladkorja
Ta priljubljena hrana je videti zdrava, a lahko vsebuje presenetljivo veliko sladkorja
Ko začutite, da prihaja prehlad, naredite to napako – in si lahko podaljšate okrevanje
Ko začutite, da prihaja prehlad, naredite to napako – in si lahko podaljšate okrevanje
cekin
Portal
Mladi zaposleni množično spremljajo oglase za službe. Tudi med delovnim časom
Najdražje napake pred kurilno sezono: nekatere družine bodo plačale več sto evrov preveč
Najdražje napake pred kurilno sezono: nekatere družine bodo plačale več sto evrov preveč
Nekoč so denar dobili skoraj zastonj. Zdaj je 10 evropskih velikanov na tankem ledu
Nekoč so denar dobili skoraj zastonj. Zdaj je 10 evropskih velikanov na tankem ledu
'Onemogočanje plačila parkirnine z gotovino je prekršek'
'Onemogočanje plačila parkirnine z gotovino je prekršek'
moskisvet
Portal
Umrl športni novinar Zoran Milovanovič
Ta šport je osvojil Slovenijo, veste, zakaj?
Ta šport je osvojil Slovenijo, veste, zakaj?
Pozor! Zaradi kolesarske dirke prihajajo velike prometne zapore
Pozor! Zaradi kolesarske dirke prihajajo velike prometne zapore
Pretresla jo je nova tragedija: umrl je partner Gypsy Rose Blanchard
Pretresla jo je nova tragedija: umrl je partner Gypsy Rose Blanchard
dominvrt
Portal
Madeži in neprijeten vonj izginejo: trik za čiščenje sedežne, ki ga pozna premalo ljudi
Zemljevid: to so kraji, kjer boste najlažje napolnili košare s kostanjem
Zemljevid: to so kraji, kjer boste najlažje napolnili košare s kostanjem
Meso iz zamrzovalnika po enem letu: večina ljudi ne ve, ali ga sme še pojesti
Meso iz zamrzovalnika po enem letu: večina ljudi ne ve, ali ga sme še pojesti
Ljubljana gradi zeleno mrežo: 100 avtobusnih nadstrešnic brez zalivanja
Ljubljana gradi zeleno mrežo: 100 avtobusnih nadstrešnic brez zalivanja
okusno
Portal
Jesensko vikend kosilo: 5 receptov, med katerimi boste težko izbrali
Domača klasika za hladne dni: z dvema sestavinama postane konkreten jesenski obrok
Domača klasika za hladne dni: z dvema sestavinama postane konkreten jesenski obrok
Jesenske tortice brez peke, ki so videti kot iz slaščičarne
Jesenske tortice brez peke, ki so videti kot iz slaščičarne
Nenavadno sestavino spremenil v zmagovalni krožnik: Tilen navdušil v MasterChefu
Nenavadno sestavino spremenil v zmagovalni krožnik: Tilen navdušil v MasterChefu
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Dvojna igra
Dvojna igra
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Zgodba Taylor Swift
Zgodba Taylor Swift
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984