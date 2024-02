Izvrstni Šesterkin nerešljiva uganka za hokejiste Calgaryja

Igor Šesterkin je zabeležil svoj 12. shutout v karieri in drugo zaporedno zmago. Osemindvajsetletni ruski vratar je imel to sezono kar nekaj težav in je pred kratkim odstopil mesto rezervnemu vratarju Jonathanu Quicku . "Rad bi se samo zabaval in ustavil plošček," je dejal Šesterkin. "To je bila zame pomembna noč. Počutil sem se odlično."

Šesterkinov tekmec Jacob Markström je končal z 29 obrambami, plameni pa so prekinili niz štirih zmag. Travis Konecny je dosegel gol in dve podaji, Scott Laughton pa je dodal gol in podajo za zasedbo Philadelphia Flyers, ki je ponoči premagala Arizona Coyotes s 5:3 za svojo četrto zaporedno zmago. Morgan Frost, Jamie Drysdale in Owen Tippett so prav tako dosegli zadetke za letalce, ki so se na zmagovito pot podali po tekmi zvezd v ligi NHL All-Star. Philadelphia, tretja v metropolitanski diviziji, je na premor odšla z nizom petih porazov. Sam Ersson je zbral 20 obramb.

Matt Dumba, Matias Maccelli in Alex Kerfoot so zadeli za Arizono, ki je izgubila šest zaporednih tekem, od tega tri zaporedne od premora, povezanega s tekmo zvezd. Karel Vejmelka je končal z 29 obrambami. Letalci so po dveh tretjinah zaostajali z 2:3, v tretji pa so zadeli trikrat. Do konca rednega dela sezone je ostalo še malo več kot dva meseca in hokejisti ekipe New Jersey Devils so končno znova odkrili, kako igrati obrambo. V Newarku se je izkazal udeleženec tekme zvezd Jack Hughes, ki je dosegel gol in podajo za svoje prve točke po poškodbi z začetka januarja, Nico Daws je zbral 27 obramb, Devilsi pa so v ponedeljek zvečer premagali Seattle s 3:1 in moštvu Kraken prinesli tretji zaporedni poraz.