Jared McCann junak Pittsburgha v Coloradu

Colorado je vodil z 1:0 in 2:1, nato so gostje najprej v 42. minuti izenačili preko Bryana Rusta, v 56. pa povedli s 3:2, ko je zadel Evgenij Malkin. Domači se niso predali in pol minute pred koncem rednega dela je podaljšek izsilil Matt Calvert, vseeno pa so bili na koncu po zadetku Jareda McCannabolj veseli gostje, ki ostajajo četrto moštvo lige in tretje vzhodne konference.

Še bolj se je za zmago morala potruditi zadnja ekipa lige NHL, Detroit. Ta si je zmago nad Ottawo, ki je dve mesti višje kot Detroit, zagotovil šele po izvajanju kazenskih strelov, pri katerih je bil kot edini natančen Dylan Larkin. Detroit je sicer v 26. minuti po golu Larkina vodil z 2:0. Gostje so le dvajset sekund zatem izid znižali na 1:2, zadel je Brady Tkachuk, v 31. minuti pa je izid rednega dela 2:2 postavil Colin White.