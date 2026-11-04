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Hokej

Je to največji preobrat v zgodovini NHL? Še dobri dve minuti pred koncem so vodili s 4:0

Winnipeg, 04. 11. 2026 10.42 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Adam Lowry

Hokejisti Winnipega so poskrbeli za enega najbolj neverjetnih preobratov sezone v ligi NHL. Proti Montrealu so še tri minute pred koncem rednega dela zaostajali z 0:4, nato pa v ekspresnem tempu dosegli štiri zadetke in na koncu slavili s 5:4 po podaljšku.

Vse do 58. minute je kazalo, da bo večer pripadel vratarju Canadiensov Jacobu Fowlerju. Novinec v vrstah Montreala je branil izjemno in ustavil vse poskuse gostov, ki so se zdeli obsojeni na nov poraz.

Montreal je povedel že v četrti minuti, ko je zadel Owen Beck, prednost pa je tik pred prvim odmorom podvojil Josh Anderson. V drugi tretjini je ob številčni prednosti na 3:0 povišal Cole Caufield, isti igralec pa je že po 46 sekundah zadnje tretjine z drugim golom večera poskrbel za vodstvo s 4:0.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Winnipeg je kljub visokemu zaostanku vztrajal. Gostje so skozi celotno tekmo močno oblegali Fowlerjeva vrata, vendar jim dolgo ni uspelo premagati razpoloženega 21-letnega vratarja.

Nato pa je sledil popoln zasuk. Tyrell Bauer je v 58. minuti dosegel svoj prvi zadetek v ligi NHL in vlil upanje gostom. Le 42 sekund pozneje je zadel še Morgan Barron za 2:4. Ko je že kazalo, da bo zmanjkalo časa, je Mark Scheifele z izvrstno podajo našel Kyla Connorja, ki je manj kot minuto pred koncem znižal na 3:4. Drama pa se s tem še ni končala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Montrealov Alexandre Carrier je 33 sekund pred koncem storil prekršek nad Colom Perfettijem, Winnipeg pa je z igralcem več izenačil. Scheifele je znova podal Connorju, ki je s svojim drugim golom večera poskrbel za 4:4 in podaljšek. Štirje zadetki v zgolj dveh minutah in šestih sekundah predstavljajo najhitrejši niz štirih golov v zgodovini franšize Winnipeg Jets.

Dylan Samberg
Dylan Samberg
FOTO: AP

V dodatnem delu igre so gostje nadaljevali pritisk. Odločitev je padla minuto in pol pred koncem podaljška, ko je Adam Lowry zaposlil Dylana Samberga, branilec Winnipega pa je natančno meril ob oddaljeni vratnici in poskrbel za zmago s 5:4.

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"Nisem prepričan, ali sem si kdaj bolj želel zmagati hokejsko tekmo. Vsi smo vedeli, skozi kakšno obdobje smo šli. Nekaj je preprosto moralo popustiti in končno je," je po tekmi dejal Tyler Bauer. Winnipeg je s tem prekinil niz devetih tekem brez zmage in prvič slavil po 13. oktobru, medtem ko je Montreal zapravil prednost štirih zadetkov in ostal praznih rok po tekmi, ki jo je imel dolgo povsem pod nadzorom.

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