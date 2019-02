Jeglič: Lepo je bilo spet zaigrati s Saboličem in Tičarjem

Hokejski risi se na domačem turnirju na Bledu že pripravljajo na najpomembnejšo nalogo v sezoni, aprilsko drugoligaško svetovno prvenstvo v Kazahstanu, kjer se bodo skušali vrniti med elito. Podobne cilje bosta imeli takrat še dve udeleženki blejskega tekmovanja, Madžarska in Belorusija, zato je blejski konec tedna že dober pokazatelj moči in razmerij v tej sezoni.

V zadnji medsebojni tekmi so Slovenci Madžare aprila na njihovem terenu v Budimpešti premagali s 4 : 1. Takrat sta ekipi igrali na SP divizije I, a nazadnje ne uspeh Slovenije ne neuspeh Madžarske nista imela pomena, saj nobena od ekip ni napredovala med najboljših 16 na svetu. Tudi tokrat so bili naši hokejisti boljši s 4 : 1, blestel pa je povratnik Žiga Jegličz golom in asistenco.