Jeglič v Nemčiji v družbi Verliča in Urbasa

"Ni strelec, je pa izvrsten "playmaker" z zelo dobrim občutkom za igro. Je idealen soigralec za Jana Urbasa in Miho Verliča, "je za klubsko stran o Žigi Jegliču, ki bo še vedno nosil številko 13, dejal član vodstva Alfred Prey. To je tudi dobra novica za selektorja slovenske reprezentance Matjaža Kopitarja, saj bo imel na voljo, če bo šlo vse po načrtih uigran in močan napad. Najboljša nemška liga (DEL) sodi med najboljše v evropski konkurenci, glavnina tujih igralcev pa prihaja iz Severne Amerike.

Dvaintridesetletni Jeglič je bil v lanski sezoni član čeških klubov Berani Zlina in Mlade Boleslav, na 38 tekmah pa je za oba dosegel 11 golov in 14 podaj. Pred tem je v ligi KHL na 252 tekmah igral za Slovan Bratislavo, Torpedo Nižnji Novgorod in Neftekhimik iz Nižnjeekamenska. "Veselim se vrnitve v Nemčijo in prihoda v Bremerhaven, še vedno imam lepe spomine na kratko obdobje v Ingolstadtu," pa je dejal slovenski reprezentant, ki je podpisal dveletno pogodbo.

Kariero je začel pri Bledu, nadaljeval pa na Jesenicah, od koder je v sezoni 2011/12 prestopil v švedski Södertälje. Igral je še za finski Ässät, v Nemčiji pa je tudi že igral, ko je v sezoni 2013/14 v drugem delu sezone nosil dres Ingolstadta. Takrat je ob osvojitvi naslova prvaka na 32 tekmah dosegel osem golov in 16 podaj. Njegov novi klub Fischtown Penguins je v minulem rednem delu nemškega hokejskega prvenstva zasedel šesto mesto. Končnica pa je bila kasneje odpovedana zaradi pandemije novega koronavirusa.