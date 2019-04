Jeseničani 16 sekund do konca poraženi, potnika v finale bo odločila peta tekma

Prav vse tekme v tej seriji so bile zelo tesne in napete do konca in tudi današnja ni bila izjema. Jeseničani so imeli lepo priložnost, da bi pred svojimi navijači - v Podmežakli se jih je zbralo več kot 3000 - prišli do finala in s tem do slovenskega obračuna, toda gostje so bili tokrat tisti, ki so bili na koncu spretnejši in srečnejši.

Na prvi tekmi teh ekip v polfinalu so hokejisti Pustertala zmagali po podaljšku, na drugi so bili prav tako po dodatnem delu igre boljši Jeseničani, ki so na nato tretjo tekmo v gosteh dobili z edinim zadetkom na tekmi pičle tri sekunde pred koncem.

Zaključni plošček je bil tako na njihovi strani, toda danes v obdobju, ko so imeli premoč, te niso izkoristili. V prvi tretjini so bili boljši, Philippe Paradis je zatresel okvir gola, zadetka pa ni bilo vse do 28. minute, toda takrat so zadeli gostje in Jeseničani so jih morali loviti. Prvič jim je to uspelo sedem minut pozneje, ko je Gašper Glavič pospravil v mrežo odbiti plošček. A gostje so kmalu prišli do nove prednosti, še v isti tretjini so spet povedli in v zadnjem delu je železarjem preostal le oster boj za izenačenje.

Lovili so ga dolgo, ujeli pa ob številčni prednosti v 57. minuti, strelec je bil Luka Bašič. Kazalo je, da bo šla še tretja tekma v podaljšek, toda danes so bili jeseniški tekmeci tisti, ki so nasprotnika polili z ledeno prho pred koncem tekme. Ko je namreč vratarja Matthewa Climieja (imel je sicer 28 obramb) le 16 sekund pred koncem premagal Armin Helfer, je domačim zmanjkalo časa za še en odgovor in finalist bo znan šele v torek. Finale se bo nato začel v četrtek, Ljubljančani, ki še nimajo tekmeca, pa tudi še ne vedo, kje bo prva tekma; če bodo v tem polfinalu uspešni Jeseničani, bodo gostitelji kot drugouvrščena ekipa rednega dela zeleno-beli, sicer pa se bo finale začel v Brunicu na ledu najboljše ekipe rednega dela.

Izid:

HDD Jesenice - Pustertal 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)