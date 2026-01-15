Naslovnica
Hokej

Jeseničani blizu presenečenju, Ljubljančani vendarle do druge zmage

Jesenice, 15. 01. 2026 21.19

Avtor:
STA
Olimpija Ljubljana - Jesenice

Hokejisti Olimpije so v drugi finalni tekmi državnega prvenstva v gosteh premagali Jesenice s 4:3 (1:2, 2:0, 1:1). Povedli so z 2:0 v zmagah, ekipi v finalu igrata na tri zmage. Naslednja, morda že odločilna tekma bo v Ljubljani v soboto, 17. januarja.

Olimpija Ljubljana - Jesenice
Olimpija Ljubljana - Jesenice
FOTO: Damjan Žibert

Ljubljanski hokejisti so na prvi tekmi finala, v katerem so veliki favoriti, dosegli prepričljivo zmago s 5:0. A na današnji drugi so se na gostovanju v Podmežakli morali bistveno bolj potruditi, da so prišli do vodstva z 2:0, s katerim imajo v rokah zaključni plošček za skupno slavje že na naslednji tekmi čez dva dni v Tivoliju.

Olimpija Ljubljana - Jesenice
Olimpija Ljubljana - Jesenice
FOTO: Damjan Žibert

Uvod je bil sicer podoben, kot je potekal večji del prve tekme; takrat je železarje reševal vratar Žan Us z 42 obrambami, tudi danes so Ljubljančani pritisnili, imeli že v prvi minuti igralca več, a jeseniška obramba ni klonila. Je pa za vodstvo gostov poskrbel Rok Kapel v osmi minuti, ko je spretno podstavil palico po strelu Nika Simšiča.

Preberi še Olimpiji pričakovano prepričljivo uvodno dejanje hokejskega finala

A domačih prejeti zadetek ni zmedel. Kljub podrejenemu položaju so spretno izkoriščali priložnosti, eno so jim z izgubljenim ploščkom pred golom pripravili kar tekmeci sami, z natančnim strelom pa je Luko Kolina, ki je danes dobil priložnost v vratih Olimpije, premagal Nejc Burgar.

Ob koncu prvega dela so imeli domači dvakrat igralca več, drugi "power play" pa so tudi izkoristili, natančno podajo Mihe Zajca je za neubranljiv strel izkoristil Ahmet Jakupović.

Olimpija Ljubljana - Jesenice
Olimpija Ljubljana - Jesenice
FOTO: Damjan Žibert

Železarji so imeli nekaj priložnosti še na začetku druge tretjine, ko so si gostje prislužili še eno kazen. Pozneje pa so pobudo prevzeli Ljubljančani. Premoč so na polovici tekme izkoristili za izenačenje, ko se je plošček odbil od ograde pred jeseniški gol, najspretnejši pred Usom pa je bil Evan Polei.

Tri minute pozneje so zmaji drugič na tekmi vodili, potem ko je hiter prodor Nate Halbert končal z učinkovitim strelom.

Olimpija Ljubljana - Jesenice
Olimpija Ljubljana - Jesenice
FOTO: Damjan Žibert

A majhen zaostanek je Jeseničanom tudi še v zadnji tretjini omogočal vrnitev. Gostje so si tudi v tem delu prislužili več kazni, a bili blizu zadetku celo z igralcem manj, ko je po prodoru Mihe Beričiča Us dobro posredoval.

Trud Jeseničanov se je obrestoval pet minut pred koncem; ljubljanska obramba ni dobro posredovala, plošček so domači še enkrat poslali pred Kolina, še drugič na tekmi pa je bil na pravem mestu Burgar in poskrbel za veselje na tribunah Podmežakle.

Olimpija Ljubljana - Jesenice
Olimpija Ljubljana - Jesenice
FOTO: Damjan Žibert

A so zadnjo besedo le imeli favoriti iz prestolnice. Izgubljen plošček v lastni tretjini je domače drago stal v 57. minuti, ko je Simšič zavrtel obrambo in matiral še Usa.

V zadnjih trenutkih so domači poskušali še brez vratarja, imeli nekaj sekund pred koncem priložnost po strelu Luca Slivnika, a je Kolin branil, tako da je ostalo pri tesni ljubljanski zmagi.

Če po tretji tekmi finale še ne bo odločen, bo četrta tekma 19. januarja v Podmežakli, morebitna peta pa 21. januarja v Tivoliju.

