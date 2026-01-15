Jeseničani blizu presenečenju, Ljubljančani vendarle do druge zmage

Olimpija Ljubljana - Jesenice FOTO: Damjan Žibert

Ljubljanski hokejisti so na prvi tekmi finala, v katerem so veliki favoriti, dosegli prepričljivo zmago s 5:0. A na današnji drugi so se na gostovanju v Podmežakli morali bistveno bolj potruditi, da so prišli do vodstva z 2:0, s katerim imajo v rokah zaključni plošček za skupno slavje že na naslednji tekmi čez dva dni v Tivoliju.

Uvod je bil sicer podoben, kot je potekal večji del prve tekme; takrat je železarje reševal vratar Žan Us z 42 obrambami, tudi danes so Ljubljančani pritisnili, imeli že v prvi minuti igralca več, a jeseniška obramba ni klonila. Je pa za vodstvo gostov poskrbel Rok Kapel v osmi minuti, ko je spretno podstavil palico po strelu Nika Simšiča.

A domačih prejeti zadetek ni zmedel. Kljub podrejenemu položaju so spretno izkoriščali priložnosti, eno so jim z izgubljenim ploščkom pred golom pripravili kar tekmeci sami, z natančnim strelom pa je Luko Kolina, ki je danes dobil priložnost v vratih Olimpije, premagal Nejc Burgar. Ob koncu prvega dela so imeli domači dvakrat igralca več, drugi "power play" pa so tudi izkoristili, natančno podajo Mihe Zajca je za neubranljiv strel izkoristil Ahmet Jakupović.

Železarji so imeli nekaj priložnosti še na začetku druge tretjine, ko so si gostje prislužili še eno kazen. Pozneje pa so pobudo prevzeli Ljubljančani. Premoč so na polovici tekme izkoristili za izenačenje, ko se je plošček odbil od ograde pred jeseniški gol, najspretnejši pred Usom pa je bil Evan Polei. Tri minute pozneje so zmaji drugič na tekmi vodili, potem ko je hiter prodor Nate Halbert končal z učinkovitim strelom.

A majhen zaostanek je Jeseničanom tudi še v zadnji tretjini omogočal vrnitev. Gostje so si tudi v tem delu prislužili več kazni, a bili blizu zadetku celo z igralcem manj, ko je po prodoru Mihe Beričiča Us dobro posredoval. Trud Jeseničanov se je obrestoval pet minut pred koncem; ljubljanska obramba ni dobro posredovala, plošček so domači še enkrat poslali pred Kolina, še drugič na tekmi pa je bil na pravem mestu Burgar in poskrbel za veselje na tribunah Podmežakle.

