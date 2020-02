Jeseničani brez gola in brez točk z Rittnom

Jeseničani so drugi del lige, v katerem najboljših šest moštev igra za razvrstitev pred končnico, začeli dobro. V slovenskem derbiju so premagali ljubljanske tekmece, potem pa doživeli dva poraza, s Pustertalom in Asiagom. V četrtek je sledil nov poraz, čvrsta in močna ekipa Rittna je z dobro obrambo in razpoloženim vratarjem Kevinom Lindskougomzaprla vse poti do svojih vrat. Domači so sicer napadali, imeli nekaj lepih priložnosti, a so vse ostale neizkoriščene, gostujoči vratar je zbral 27 obramb, domači Urban Avsenikpa je dobil po en zadetek v prvi in drugi tretjini. Ob koncu pa domačim do boljšega izida ni pomagala niti igra brez vratarja.

Domača ekipa je nastopila oslabljena, saj je zaradi poškodbe na prejšnji tekmi ostala brez prvega vratarja Antoina Bonvalota. Ta bo zaradi poškodbe prepone z ledu odsoten vsaj štiri tedne. Jeseničani pa sicer na skoraj vseh tekmah do konca drugega dela lige ne morejo računati niti na Gašperja Glaviča. Vodstvo tekmovanja je jeseniškemu napadalcu po tekmi s Pustertalom izreklo sedem tekem prepovedi nastopanja zaradi grobega in nešportnega prekrška. Takrat je Glavič tekmeca v boju ob ogradi namerno pohodil z drsalko, kar je vodstvo tekmovanja označilo za nevarno ravnanje z visokim tveganjem poškodbe. Glavič bo spet lahko igral šele na tekmi zadnjega kroga tega dela tekmovanja 4. marca. V naslednjem krogu v soboto bodo Jeseničani spet igrali doma, njihov tekmec pa bo Cortina.

Izidi 4. kroga drugega dela Alpske lige:

Sij Acroni Jesenice ‒ Ritten 0:2(0:1, 0:1, 0:0)