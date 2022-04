Jeseničani brez naslova v alpski ligi

Odločilni gol je na torkovi tekmi dosegel Girodano Finoro v 59. minuti. Jeseničani, ki so v tej sezoni sploh prvič igrali v finalu tega tekmovanja, so izgubili prvo tekmo z 1:4. Potem so naslednji dve dobili, najprej doma s 4:3 po podaljšku in v gosteh s 4:1. V soboto so imeli doma v Podmežakli že prvo priložnost za končno slavje, a so hokejisti Asiaga z zmago s 4:2 izsilili še eno tekmo.

Asiago je kot prvak drugega najmočnejšega regionalnega tekmovanja nasledil Ljubljančane. Alpska liga v tej obliki namreč poteka od sezone 2016/17. Prva zmagovalca sta bila italijanska Ritten in Asiago, zadnji dve izdaji v sezonah 2018/19 in 2020/21 pa je dobila SŽ Olimpija, ki pa se je po lanski zmagi nato preselila v za razred močnejše tekmovanje, ligo ICEHL.