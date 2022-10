Jeseničani celinski pokal začeli z visoko zmago

Jeseničani se za preboj med najboljših osem v tem po kakovosti drugem evropskem klubskem tekmovanju borijo s starim znancem iz alpske lige Asiagom in hokejskima neznancema iz Turčije in Srbije. Najprej so se danes pomerili s turško zasedbo, ki pa ima v svojih vrstah več kot pol članov iz Rusije, Ukrajine in Kazahstana.

Železarji so imeli sicer premoč in tudi precej več strelov na gol, a so šele v drugi tretjini dokončno strli tekmece. Začetek je bil obetaven po zadetku Erica Panceta v sedmi minuti, a je nato slovenska ekipa na naslednji gol čakala do 33., ko je v polno zadel zadnja okrepitev, mladi Rus z mehiškim potnim listom Andrej Galuškin. Tik pred koncem tretjine je Rudolf Polcs ob prednosti dveh igralcev na ledu poskrbel za 3:0.

Tekmeci so sicer znižali na 3:1, a je nato Luka Ulamec z zadetkom v 51. minuti poskrbel za trdno vodstvo Jeseničanov. Zmago je minuto in pol pred koncem, ob novi prednosti igralca več, dokončno potrdil še David Planko.

V večerni drugi tekmi uvodnega kroga se bosta pomerila Asiago in Vojvodina.

Na tem turnirju 2. kroga (skupina D) le prvo mesto vodi na turnir 3. kroga, ki bo med 18. in 20. novembrom v slovaški Nitri, kamor sta poleg domače ekipe že uvrščena poljska Unia Oswiecim in ukrajinski Kremenčuk.

V Asiagu bodo Jeseničani v soboto igrali s srbsko ekipo, v nedeljo pa še z domačo zasedbo.