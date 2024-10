Jeseničani do druge zmage v celinskem pokalu

Na Južnem Tirolskem so jeseniški tekmeci v drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju znanca iz alpske lige Sisak in Ritten ter ukrajinski Sokol. Slednji je za uvod tesno s 4:5 izgubil proti gostiteljem.

Jeseničani so dobro začeli današnji obračun in povedli že po treh minutah in pol igre, ko je zadel Erik Svetina. V uvodni tretjini sta bili ekipi še nekoliko enakovredni, vseeno pa je slovenska zasedba podvojila vodstvo ko je bil v 17. minuti natančen Tjaš Lesničar. Dobro minuto pred koncem prve tretjine je Sokol znižal zaostanek po golu Viktorja Zaharova.

V drugi tretjini so Jeseničani imeli več priložnosti in hitro pobegnili na tri gole prednosti, potem ko sta bila v razmaku minute natančna Svetina s svojim drugim golom (24.) in Tadej Čimžar (25.). Vseeno Jeseničani še niso bili povsem varni, v 29. minuti je na 2:4 znižal Roman Blahji.

A še pred sklepno tretjino so hokejisti Jesenic obnovili prednost treh zadetkov, ko je za 5:2 v 39. minuti zadel Finec Santeri Sillanpää. Zadnjih 20 minut pa ni več ponudilo zadetkov in Jeseničani so se lahko veselili druge zmage.