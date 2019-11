Jeseničani do zmage v poplavi golov, Ljubljančani zmagali v Kitzbühlu

Jeseničani so konec tedna opravili mini turnejo na zahodu Avstrije in se domov po tekmah v Bregenzerwaldu in Lustenauu vrnili s polovičnim izkupičkom, a tudi s poškodovanim novincem v vratih. Antoine Bonvalot soigralcem ne bo mogel pomagati mesec dni, danes je bil med vratnicama tako spet Žiga Kogovšek.

Tekma je imela hiter začetek za domače in poznejši padec v igri. Domači so do 13. minute vodili že s 4:1, zadevati so začeli v drugi minuti, ko je bil uspešen Žiga Urukalo, pozneje so v polno zadeli še Andrej Tavželj, še enkrat Urukalo in Blaž Tomaževič.

A tako hitro, kot so do vodstva prišli, so ga železarji tudi zapravili. Najprej so gostje znižali na 2:4, v drugi tretjini pa v eni minuti prišli do 4:4. Jeseničani pa so imeli pripravljen odgovor, še enkrat so pokazali igro z začetka tekme ter tekmecem nato zabili še tri gole v desetih minutah (Andrej Hebar, Urban Sodja, Marko Djumić).

Divji ritem golov se je v zadnjem delu le umiril, slovenska ekipa je tokrat znala zadržati prednost, piko na i je postavil Jaka Ankerstz lepim zadetkom pod prečko za 8:4, gostje pa so nato še tretjič na tekmi izkoristili igralca več in postavili končni izid.

Ljubljančani zmagali v Kitzbühlu

Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi alpske lige v gosteh premagali Kitzbühel s 4:2 (2:0, 2:1, 0:1). Ljubljanski hokejisti so konec tedna po osmih zmagah v nizu doživeli prvi poraz, v Tivoliju jih je po kazenskih strelih ugnala Cortina.

A zeleno-beli so pokazali, da želijo takoj začeti nov niz zmag, danes so bili v Kitzbühlu zanesljivo boljši od domačega kluba in si že v prvi polovici tekme zagotovili novo zmago, 12. v sezoni, s katero ostajajo na drugem mestu lestvice.

Gostje so začeli odločno, v peti minuti je domačega vratarja prvič premagal Žiga Pešut, v prvi tretjini pa ob igralcu več še Gal Koren. V 26. minuti je isti igralec povišal na 3:0, le 35 sekund zatem pa je bilo že 4:0 po zadetku Luke Ulamca.

Ljubljančani so se zadovoljili z visokim vodstvom in so nekoliko spustili ritem, na polovici tekme so domači dosegli gol, ko je že kazalo, da bo izid 4:1 tudi končni, pa so minuto in 11 sekund pred koncem še drugič premagali Žana Usa. A za preobrat je bilo prepozno in Ljubljančani so odnesli vse točke.