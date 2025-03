Jeseničani dobili prvo četrftinalno tekmo alpske lige

Železarji so v dvorani Podmežakla gostili finaliste zadnjih dveh prvenstev iz Italije in se dodobra namučili, da so prišli do prve zmage. Kakšnih 800 gledalcev je doživelo hladen tuš v 18. minuti, ko so gostje z golom Luce Barnaba povedli. Lažje so spet zadihali v 36. minuti, ko je izenačil Tjaš Lesničar.