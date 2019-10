Jeseničani izgubili s finalisti lanske sezone

Končni izid ne kaže pravega razmerja moči na ledu. Jeseničani so bili večji del tekme vsaj enakovreden tekmec, toda svojih priložnosti, predvsem tistih z igralcem več, niso znali izkoristiti.

Po začetnem zaostanku je v prvi tretjini še izenačil Urban Sodja, toda pozneje zadetkov ni bilo več. Na koncu so imeli domači cele več strelov poti vratom (32-24), na drugi strani je bil razpoložen Keith Furlong.

Tekmo je odločila jeseniška izključitev štiri minute pred koncem, ko so gostje izkoristili prednost igralca več. V zadnji minuti pa so domači iz vrat umaknili Žigo Kogovška, toda tveganje se ni izplačalo, saj je Pustertal dosegel še dva zadetka v prazen gol in potrdil zmago.

Jeseniški hokejisti, ki oktobra na domačih tekmah igrajo v dresih rožnate barve, saj so se pridružili akciji osveščanja o raku dojk rožnati oktober, bodo naslednjič igrali v soboto, ko bodo v Podmežakli gostili drugo zasedbo dunajske ekipe Vienna Capitals.