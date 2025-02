Jeseničani izgubili z vodilno ekipo, neuspešni tudi Celjani

Potem ko so Sij Acroni Jesenice v prejšnjem krogu po streljanju kazenskih strelov slavile v Kitzbühlu s 3:2, so danes v goste v Podmežaklo prišli hokejisti vodilnega kluba iz Zell am Seeja.

Ta je še enkrat potrdil premoč v sezoni in tudi v tej skupini, kjer je zdaj z 18 točkami prepričljivo prvi. Jeseničani so sicer povedli z zadetkom Ollija Valtole v prvi tretjini, a so gostje pred koncem izenačili, v 28. minuti pa povedli. Tjaš Lesničar je železarjem ob igralcu več zagotovil izenačenje, toda v zadnji tretjini so hokejisti iz Avstrije dosegli še dva gola in slavili.

Jeseničani so v skupini master, kjer ekipe igrajo za razvrstitev pred končnico in prednost pri izbiri tekmecev, ostali pri osmih točkah in na tretjem mestu.

Naslednjo tekmo bodo Jeseničani igrali v četrtek doma s Cortino, do konca pa jih čakata še gostovanje pri Rittnu in domači obračun s Kitzbühlom.

Ekipe, ki so redni del končale na mestih od 6 do 13, pa igrajo kvalifikacije v skupinah A in B. Celjani so si v prejšnjem krogu po zmagi nad Siskom že zagotovili eno od prvih treh mest, ki omogočajo nadaljevanje.

Danes so zelo slabo odigrali večino dvoboja, po prvi tretjini sicer zaostajali le za gol, a so potem med 25. in 35. dobili še tri ter v 42. še enega za 0:5. Znižal je Nik Grahut, po še enem južnotirolskem zadetku pa je končnih 2:6 postavil Bohdan Panasenko.

Celjani so kljub porazu še ohranili prvo mesto z desetimi točkami, a bo njihova končna uvrstitev odvisna od Bregenzerwalda in Siska, ki danes in v nedeljo igrata še zadnji tekmi v tem delu.

Po končanem drugem delu se bodo po tri najboljše ekipe iz skupin A in B v kvalifikacijah pomerile za še tri mesta v končnici, kamor so se že uvrstile ekipe iz skupine master.