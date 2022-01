Jeseničani 'nasuli' 11 golov Linzu

Jeseničani so več kot 14 dni čakali na novo tekmo regionalnega tekmovanja, saj so do danes zadnjo igrali 4. januarja, potem pa so sledile odpovedi oziroma prestavitve zaradi okužb oziroma zdravstvenih razlogov. A dolg premor se nazadnje železarjem ni pretirano poznal, res pa je, da so šele z učinkovito zadnjo tretjino prišli do pričakovane visoke zmage proti predzadnji zasedbi Alpske lige.

Za Jeseničane je današnja zmaga deveta v nizu, zadnji poraz so doživeli 26. novembra lani. V uvodnih tretjinah so bili sicer gostje dokaj enakovredni oziroma domačim ni uspelo priti do višje prednosti, tako da je bilo po 40 minutah na semaforju le 5:3, do tedaj so za domače zadeli Jesperi Viikila dvakrat, Nejc Stojan, Timotej Kočar in Jaša Jenko.

Povsem druga zgodba je bila zadnja tretjina. Domači so močno pritisnili in bili tudi precej bolj učinkoviti, zadetki v mreži Linza pa so si sledili zelo hitro. Gašper Glavič, Eetu Elo dvakrat, Jenko, Andraž Zibelnik in še tretjič na tekmi Viikila pa so bili strelci pol ducata zadetkov med 47. in 60. minuto.

Do konca rednega dela Jeseničane, trdno prve na lestvici (70 točk), čaka le še gostovanje v soboto pri mladi ekipi iz Salzburga. Nato pa bodo tekmovanje nadaljevali v vodilni skupini šestih ekip, ki se bodo v takoimenovani skupini master merile za štiri zanesljiva mesta v končnici. Kot prvi po rednem delu bodo v to skupino prinesli tudi štiri bonus točke.