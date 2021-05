Jeseničani nekoliko presenetljivo do visoke prve zmage v Tivoliju

Letos boj za naslov hokejskega državnega prvaka Slovenije poteka po enoletni prekinitvi, lani so zaradi pandemije tekmovanje namreč predčasno prekinili in ga niso dokončali. Zadnji naslov iz leta 2019 sicer branijo zeleno-beli.

Tokratno tekmo so zaznamovale številne kazni in nezbranost predvsem domačih. Pri teh je v vratih tokrat začel Tilen Spreitzer namesto poškodovanega standardnega prvega vratarja Paava Hölsäja, prvič pa je moral po plošček v mrežo v sedmi minuti, ko ga je tik po koncu kazni za ljubljansko ekipo premagal Andrej Tavželj. Tudi domači so imeli ob dveh kaznih Jeseničanov priložnost za gol ob "power-playu", a je niso izkoristili. Zato pa so gostje svojo prednost povečali v 13. minuti, ko je bil s strani natančen Nejc Stojan.

Na začetku druge tretjine se je zdelo, da so domači našli ravnotežje. Kazen na jeseniški strani je namreč za znižanje izkoristil Anže Ropret. Toda nadaljevanje je bilo po scenariju iz prvega dela. Spet so pobudo prevzeli gostje, ki so v 28. minuti domačim pobegnili za dva gola po zadetku Saša Rajsarja. Odločilna za razplet tekme pa je bila nato 33. minuta. Po pretepu Martina Bohinca in Gašperja Glavičaje domači igralec dobil petminutno kazen in še disciplinsko kazen. Ko se je kaznovani Glavič po dveh minutah vrnil, so imeli železarji še tri minute prednost igralca več in jo temeljito izkoristili. Najprej je vodstvo povišal Jaka Sodja v 36. minuti, dve minuti zatem pa so gostje izpeljali še eno podobno akcijo, plošček se je odbil od ograde za vrati in Sašo Rajsarga je potisnil v prazen gol.