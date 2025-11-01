Jeseničani nemočni proti Cortini

Tokrat Jesenice pravih možnosti proti Cortini niso imele. Italijani so za drugo zmago na zadnjih treh tekmah že v prvi tretjini dvakrat zadeli, pod gola sta se podpisala Massimo Pietroniro ob številčni premoči in Filippo Pompanin.

V drugem delu je Giorgio Panciera najprej povišal na 3:0, za 4:0 pa je sekundo pred koncem druge tretjine zadel še Alberto Talamini. V zadnji tretjini so imeli gosti trikrat hokejista več na ledu, a sprva ostali praznih rok, častni zadetek pa je 52 sekund pred koncem po še enem "power playu" dosegel Tjaš Lesničar.