Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Hokej

Jeseničani nemočni proti Cortini

Cortina, 01. 11. 2025 22.51 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Hokejisti Jesenic so v tekmi alpske lige v gosteh izgubili proti Cortini z 1:4 (0:2, 0:2, 1:0). Trenerski obračun Nika Zupančiča in Gabra Glaviča, ki sedi na klopi Cortine, je pripadel slednjemu, Jesenice pa so serijo treh gostovanj v alpski ligi končale z drugim porazom. Pred tem so v Vorarlbergu izgubile proti Bregenzerwaldu (2:3), nato pa po kazenskih strelih slavile pri Vipitenu (4:3).

HDD Jesenice
HDD Jesenice FOTO: HDD Jesenice

Tokrat Jesenice pravih možnosti proti Cortini niso imele. Italijani so za drugo zmago na zadnjih treh tekmah že v prvi tretjini dvakrat zadeli, pod gola sta se podpisala Massimo Pietroniro ob številčni premoči in Filippo Pompanin.

V drugem delu je Giorgio Panciera najprej povišal na 3:0, za 4:0 pa je sekundo pred koncem druge tretjine zadel še Alberto Talamini. V zadnji tretjini so imeli gosti trikrat hokejista več na ledu, a sprva ostali praznih rok, častni zadetek pa je 52 sekund pred koncem po še enem "power playu" dosegel Tjaš Lesničar.

Preberi še Olimpija tudi tokrat ni premagala Innsbrucka

Na lestvici so Jeseničani po devetem porazu zdrsnili na 11. mesto in imajo 15 točk. Na vrhu je druga ekipa Salzburga z 32, Cortina pa je napredovala na deveto.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Naslednjo tekmo bodo Zupančičevi varovanci odigrali po reprezentančnem premoru 14. novembra, ko bodo gostili Merano. Ta je na lestvici z dvema odigranima tekmama manj mesto za slovenskim predstavnikom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
hokej jesenice alpska liga
Naslednji članek

Kralji doma izgubili z New Jerseyjem, Kopitar prispeval podajo

Naslednji članek

Kako uničiti plesen, ki je zaradi vlage in ohladitve spet v naših domovih? Preverite

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330