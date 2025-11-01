Jeseničani nemočni proti Cortini

Tokrat Jesenice pravih možnosti proti Cortini niso imele. Italijani so za drugo zmago na zadnjih treh tekmah že v prvi tretjini dvakrat zadeli, pod gola sta se podpisala Massimo Pietroniro ob številčni premoči in Filippo Pompanin.
V drugem delu je Giorgio Panciera najprej povišal na 3:0, za 4:0 pa je sekundo pred koncem druge tretjine zadel še Alberto Talamini. V zadnji tretjini so imeli gosti trikrat hokejista več na ledu, a sprva ostali praznih rok, častni zadetek pa je 52 sekund pred koncem po še enem "power playu" dosegel Tjaš Lesničar.
Na lestvici so Jeseničani po devetem porazu zdrsnili na 11. mesto in imajo 15 točk. Na vrhu je druga ekipa Salzburga z 32, Cortina pa je napredovala na deveto.
Naslednjo tekmo bodo Zupančičevi varovanci odigrali po reprezentančnem premoru 14. novembra, ko bodo gostili Merano. Ta je na lestvici z dvema odigranima tekmama manj mesto za slovenskim predstavnikom.
