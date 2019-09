Jeseničani neusmiljeno polnili mrežo Mariborčanov, v polfinale z 20:0

Na turnirju v Kranju igra sedem ekip, naslov brani SŽ Olimpija. V lanskem finalu so Ljubljančani z 2:1 premagali večne tekmece z Jesenic. Jeseničani so brez večjih težav potrdili status favorita za finale, saj so mlado mariborsko zasedbo, ki je imela v Kranju le 14 igralcev, premagali z 20:0, štirikrat se je med strelce vpisal Urban Sodja, trikrat pa Mirko Djumić.

Na prvi tekmi so Založani na koncu premagali Celjane, a so zmago dokončno potrdili šele v zadnji minuti, ko so tekmeci iz vrat pri zaostanku 2:3 potegnili vratarja, potem pa v zadnjih desetih sekundah dobili dva zadetka. V četrtek bo na sporedu tretji četrtfinale, ob 19. uri bo tekma med SŽ Olimpijo in Hidrio Jesenicami. Gostitelji Kranjčani pa so pri žrebu dobili prosto mesto v polfinalu.

V nadaljevanju se bosta v petek ob 17.30 in 20.30 v polfinalu pomerila zaloška in prva jeseniška ekipa, pozneje pa še Triglav in zmagovalec tekme med branilci naslova in mladimi Jeseničani. Finale bo v soboto ob 20. uri.