Jeseničani po podaljšku ostajajo med živimi, o finalistu bo odločala peta tekma

Hokejisti Jesenic so prišli do težko prigrane zmage.

V dosedanjem poteku polfinala so morali Jeseničani in hokejisti Asiaga dvakrat igrati podaljšek. Na prvi tekmi v Podmežakli je domača ekipa slavila z z zadetkom v 73. minuti, potem pa je na naslednjih dveh priložnost za kaj več zapravila s slabim obdobjem na tekmah. Na prvi v gosteh so železarji slabo odigrali drugo tretjino, ko potem niso več našli priključka, na tretji, ki so jo v torek igrali doma, pa je bila usodna le minuta slabe igre v zadnji tretjini, ko se po dveh hitrih golih Asiaga slovenska ekipa spet ni uspela vrniti.

Tudi današnji dvoboj je bil podobno tesen kot večina doslej. Začelo se je slabo za goste, saj so hokejisti Asiaga povedli v četrti minuti, strelec pa je bil Alex Frei, ki je v polfinalu že nekajkrat zadel v polno. Gostje so iskali priključek do konca prve tretjine, a ga ob disciplinirani igri na obeh staneh (prva izključitev je bila šele v 33. minuti) niso dočakali.

So pa zato izenačili na začetku druge, ko je za 1:1 poskrbel Sašo Rajsar, ki je v mrežo poslal odbiti plošček. To je bil edini zadetek v tem delu igre, ko so imeli Jeseničani tudi "power-play", ki pa je ostal neizkoriščen.

V tretji tretjini se je delo za goste začelo znova v 47. minuti, ko so se po zadetku Stevena McParlanda spet znašli v zaostanku. Domači bi s takšnim izidom prišli do finala, toda borbeni železarji so zmogli še eno izenačenje. V 54. minuti je za 2:2 poskrbel Nejc Stojan, do konca tega dela pa ni bilo več zadetkov in drugič v polfinalu sta šli ekipi v dodaten del igre.

Na koncu je bil tudi ta podaljšek srečen za slovensko ekipo. Tokrat je odločitev padla v 75. minuti, na srečo železarjev pa je z natančnim strelom od daleč v polno zadel branilecDavid Planko in tako svoji ekipi omogočil še eno tekmo in s tem spet odprl vrata v finale regionalnega tekmovanja. Pred tem je imel lepo priložnost šeŽan Jezovšek, je pa na drugi strani tudi jeseniški vratar Žan Usdvakrat dobro posredoval in preprečil veselje domačim.

Zadnja tekma polfinala bo v soboto ob 17.30 na Jesenicah.