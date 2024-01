Jeseničani po desetih serijah kazenskih strelov premagali Olimpijo

V zadnji krog so šli Jeseničani z devetimi točkami, Celjani pa s sedmimi. Za jeseniško uvrstitev v finale bi bila tako dovolj že točka po rednem delu v Tivoliju, Celjani pa so morali dobiti svojo tekmo s Kranjčani in obenem upati, da bo ljubljansko moštvo zmagalo že po rednem delu. Na ta način bi lahko preskočili Gorenjce in se prvič doslej uvrstili v finale DP.

S tem so Jeseničani preprečili presenečenje, da bi v finalu državnega prvenstva namesto njih zaigrali Celjani, ki so v zadnjem krogu s 4:2 ugnali kranjski Triglav. Pred zadnjim krogom je bilo namreč jasno, da Ljubljančanov nihče ne more spraviti s prvega mesta, saj so imeli pet točk naskoka. Obetal pa se je zanimiv boj za drugo mesto, ki po letošnjem sistemu tekmovanja prinaša drugo finalno vstopnico.

Jeseničani so povedli v deveti minuti, ko je prvič na tekmi v polno meril Žan Jezovšek, a na prvi odmor sta ekipi odšli izenačeni, saj je izid v zadnji minuti prve tretjine poravnal Ville Leskinen. Druga tretjina pa je pripadla gostom, ki so jo dobili z delnim rezultatom 0:2. Zadela sta Eric Pance in še drugič na tekmi Jezovšek. Jeseničani so tudi tretjo tretjino začeli odlični, saj so po golu Lovra Kumanovića povedli že z 1:4. Nato pa so se Ljubljančani le zbudili in v zadnjih šestih minutah rednega dela tekme dosegli kar tri zadetke. Najprej je na 2:4 zmanjšal Leskinen, nato je za 3:4 zadel Marcel Mahkovec, v dobesedno zadnji s sekundi tekme pa so po igri s šestimi igralci proti štirim (pri Jesenicah je bil izključen Tadej Čimžar, Ljubljančani so igrali brez vratarja) še tretjič na tekmi v polno meril Finec v dresu Olimpije Leskinen in Jesenicam pokvaril veselje.

Sledil je podaljšek v katerem sta bili obe ekipi neučinkoviti, zato je o zmagovalcu tekme odločilo izvajanje kazenskih strelov. Na koncu so Jeseničani z zmago po desetih serijah proti večnim tekmecem na njihovem ledu vendarle še prišli do velikega finala, Celjanom pa zmaga proti Triglavu ni pomagala, ostali so tretji.

V drugem delu DP so ekipe igrale šest krogov po dvokrožnem sistemu. Najboljši iz drugega dela sta se uvrstili v finale DP, ta bo na vrsti po končanih mednarodnih klubskih tekmovanjih, v katerih nastopajo slovenski klubi. V finalu bo imela prednost domačega terena bolje uvrščena ekipa po drugem delu tekmovanja, SŽ Olimpija.