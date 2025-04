Jeseničani po dveh podaljških do finala alpske lige

Jeseničani so si z uspehom na tretji tekmi v gosteh pripravili lepo izhodišče za napredovanje v seriji, ki sicer nikakor ni bila lahka. Na prvi tekmi v gosteh so slavili šele v drugem podaljšku z golom Luca Slivnika v 83. minuti, na prvi domači so zmagali po rednem delu, a spet tesno s 3:2, na tretji je bil izid 4:3 spet po podaljšku, takrat je zadel Ožbe Šlibar v 66. minuti.

Nazadnje se je tudi četrta tekma končala s krepkim dodatkom in srečnim koncem za železarje. Jeseničani so imeli sicer v rednem delu izjemno priložnost, da dokončajo delo že po 60 minutah. Več kot pol tekme oziroma pol rednega dela so potrebovali, da so strli obrambo Rittna in premagali vratarja Keitha Furlonga, z natančnim strelom pod prečko je zadel Tjaš Lesničar. A so nato še v tem delu igre naredili napako in izgubili plošček za svojimi vrati, kar je Ritten kaznoval z izenačenjem.

V zadnji je kazalo, da so po dolgem pritisku in obleganju le strli Južnotirolce. V 53. minuti je namreč Olli Valtola zbezal odbitek za hrbet Furlonga, le dobrih 20 sekund pozneje pa je bil po strelu Nejca Brusa in še eni obrambi Furlonga na pravem mestu Lesničar in poskrbel za 3:1. Vendar so se Jeseničani prehitro zadovoljili z vodstvom in se preveč pomaknili v obrambo. Ritten je tvegal brez vratarja in gol za znižanje dosegel v 57. minuti, le 66 sekund pozneje pa spet ob igri brez vratarja še izenačil in tekmo odpeljal v podaljške.

V prvem so imeli izrazito premoč gostje. Domači so imeli dvakrat kaznovanega igralca, a jih je reševal Žan Us, ki je samo v tem delu zbral 19 obramb in železarje rešil v še en podaljšek. V tem pa so nato domači le razveselili navijače. Po sodniškem metu je v 86. minuti natančno udaril Valtola in presenetil Furlonga za veliko slavje.

Za Jeseničane je letošnji finale tretji v tem tekmovanju, prvič so tam igrali leta 2022, drugič pa 2023, ko so tudi zmagali. V drugem polfinalnem paru je Zell am See lažje prišel do končnega izida 4:0 v zmagah, saj se nobena tekma ni končala po podaljšku; danes je Vipiteno premagal s 3:0. Finale se bo začel v soboto v Zell am Seeju, moštvi igrata na štiri zmage.