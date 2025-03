Jeseničani po podaljšku do prve zmage v polfinalu alpske lige

Na prvi tekmi so po prvi tretjini brez golov do vodstva prišli gostje v 29. minuti, ko je zadel Olli Valtola. A prednost slovenske ekipe ni zdržala dolgo, saj je domača zasedba izenačila že pet minut pozneje.

Nato pa zadetka dolgo ni bilo več. Domače napadalce je v obup spravljal vratar železarjev Žan Us, ki je dvoboj končal s kar 55 obrambami. Ker zadetka ni bilo do konca rednega dela, sta moštvi nadaljevali v podaljšku. V prvem podaljšku gola še ni bilo, so si pa domači pred koncem tega dela prislužili kazen in bili z igralcem manj tudi še v začetku drugega podaljška. To je izkoristil Luc Slivnik in v 83. minuti zadel za 2:1.

Po drugi tekmi, ki bo v četrtek ob 19. na Jesenicah, bo tretja spet na Južnem Tirolskem v soboto (18.00), četrta pa v torek, 1. aprila v Podmežakli.

Jeseničani so za uvrstitev v polfinale drugega najmočnejšega regionalnega tekmovanja potrebovali pet tekem, Ritten pa sedem, saj si je uvrstitev med štiri zagotovil kot zadnja ekipa šele v nedeljo po odločilni tekmi z Meranom.

Železarji so v četrtfinalu igrali s Cortino in slavili s 4:1 v zmagah, spodrsnilo jim je le na četrti tekmi, ko so v gosteh visoko izgubili z 1:6. Na preostalih tekmah so slovenski hokejisti zmagali z 2:1 po podaljšku, s 4:1, 7:2 in na zadnji s 7:4.

Polfinale sta si že po štirih tekmah zagotovili ekipi Zell am See in Wipptal Broncos iz Vipitena, ki sta izločili Bregenzerwald in Kitzbühel. Vipiteno je pred tem v kvalifikacijah za končnico odpravil drugi slovenski klub v tekmovanju, RST Pellet Celje. V drugem polfinalnem paru je do prve zmage prišel Zell am See, ki je premagal Vipiteno s 3:1.