Jeseničani po porazu v Amiensu brez možnosti za napredovanje

Na turnirju v Franciji so v petek Jeseničani v obračunu starih znancev iz alpske lige morali priznati premoč Asiagu. Italijani so nadoknadili zaostanek z 1:2, pozneje so Jeseničanom razveljavili zadetek za 4:3, s takšnim izidom pa se je dvoboj nazadnje končal za italijansko ekipo. Amiens je v petek s 6:0 premagal Brasov.

Za morebitno napredovanje bi tako slovenski prvaki danes morali premagati gostitelje. A se je hitro pokazalo, da ne bodo imeli pravih možnosti za uspeh. Že v prvi tretjini so namreč Francozi prevladovali, bili pa so tudi zelo učinkoviti. Prvi gol je padel v drugi minuti, na 2:0 so povišali v deveti, za 3:0 pa je Alexandre Boivin izkoristil igralca več v 13. Tik pred koncem prvega dela pa so Francozi še en "power play" spremenili v gol in praktično že takrat odločili tekmo.