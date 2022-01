Jeseničani poraženi prvič po 11 tekmah, Ljubljančani ostali brez tekme

Jeseničani so prejšnji teden redni del Alpske lige končali na trdnem prvem mestu, saj so imeli velik naskok pred zasledovalci. V nadaljevanje lige so v skupino master, kjer igra prvih šest po rednem delu po dvokrožnem sistemu, prinesli še dodatne štiri točke bonusa. Poraz proti Asiagu je prvi po 11 zaporednih zmagah. Pred tem so varovanci trenerja Nika Zupančiča sklonjenih glav led zapustili pred skoraj natanko dvema mesecema proti avstrijski ekipi Lustenau.

Po prvi tretjini brez zadetkov je v drugi Asiago povedel v osmi minuti prek Daniela Mantenuta, dobro minuto in pol kasneje pa je izenačil Jaša Jenko. Asiago je v 33. in 34. minuti v razmiku vsega 19 sekund dvakrat ugnal vratarja Oscarja Fröberga (21 obramb) v jeseniških vratih. Zadela sta Alessandro Tessari za 2:1 in Steven Iacobellis za 3:1. V zadnji tretjini ob enakovredni igri Jeseničani niso zadeli, gol v prazno mrežo pa je za končnih 4:1 za Asiago dosegel Stefano Giliati.

V skupni master so poleg današnjih tekmecev še Fassa, Ritten, Lustenau in Cortina. Po dvokrožnem sistemu bodo igrali deset tekem, po katerih bodo že znani štirje zanesljivi udeleženci končnice. Preostala dva kluba pa si bosta lahko končnico priborila po dodatnih kvalifikacijah z najboljšimi ekipami iz preostalih dveh skupin drugega dela lige. Železarji so na tretjem mestu v skupini, zbrali so sedem točk, vodi Asiago, ki jih ima devet. Naslednja tekma Jeseničane čaka sredi prihodnjega tedna, 3. februarja bodo gostili italijanski Ritten.