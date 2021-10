Jeseničani premagali KAC

Jeseničani so se po desetih dnevih premora spet vrnili v ritem Alpske lige. Prejšnji konec tedna tekem v regionalnem tekmovanju niso imeli, so pa nastopali na turnirju drugega kroga celinskega pokala v Franciji. Turnir se za železarje ni končal uspešno, saj so izgubili tekmi z domačo ekipo Amiensa in z Asiagom, tretje z romunskim Brasovom pa niso odigrali. Turnir so sicer dobili hokejisti Asiaga, tekmeci z vrha Alpske lige v tej sezoni.

Danes so domači po rahli terenski premoč v uvodni tretjini dosegli dva zadetka, najprej Jesperi Viikila ob številni prednosti, potem še Erik Svetina. Tudi nadaljevanje je bilo sprva povsem v znamenju železarjev, ki so do 27. minute po zadetkih Etuja Eeluja in Mihe Krmelja vodili že s 4:0. A so nato odgovorili tudi Celovčani, pri katerih igra tudi dolgoletni član Jeseničanov Andrej Tavželj, ter z zadetkoma v dobri minuti prišli na 2:4.