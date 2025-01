Jeseničani premagali še Merano

Tako so zdaj neporaženi že skoraj mesec dni, nazadnje so klonili 5. decembra.

Jeseničani so danes igrali prvo tekmo v koledarskem letu 2025, končali pa so v slogu zadnjih v letu 2024. Dosegli so novo zmago, potem ko so v slovenskem obračunu v Celju 30. decembra slavili s 5:1, so danes Merano odpravili s 3:1.

Začetek v Podmežakli danes sicer ni bil najboljši. Merano je v prvi tretjini prvi prišel do zadetka. A v drugi so Jeseničani zaigrali bolje, v 30. minuti so imeli prvič na ledu igralca več in prednost takoj izkoristili, zadel je Nejc Brus. Potem pa je le 21 sekund pozneje ob izenačenih močeh zadel še David Baloh in poskrbel za popoln preobrat. Domači so še v tej tretjini utrdili prednost, tik pred odmorom je za 3:1 zadel Žiga Urukalo.

V zadnji tretjini so prednost znali zadržati, čeprav so gostje pritiskali in imeli v 55. minuti 30 sekund tudi dva igralca več, a Žan Us v vratih domače zasedbe ni več klonil.

Naslednja tekma železarje čaka 5. januarja, ko bodo spet v domači dvorani igrali z Bregenzerwaldom.