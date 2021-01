Jeseničani prvi polfinalisti državnega prvenstva

V začetku januarja se je končal redni del tekmovanja z osmimi ekipami. Vse tudi nastopajo v končnici, redni del pa je določil vrstni red oziroma pare četrtfinala. Glavna favorita za nastop v velikem finalu, SŽ Olimpija in Sij Acroni Jesenice, sta ta del končala na prvem in drugem mestu z 39 in 36 točkami. V prvem krogu dvobojev na izpadanje so tako Ljubljančani za tekmece dobili osmouvrščeni MK Bled, Jeseničani pa sedme Celjane. Preostala para sta Triglav (tretji po rednem delu) - Hidria Jesenice ter Slavija junior (četrta po rednem delu) - Maribor.

V četrtfinalu igrajo ekipe na dve zmagi, Jeseničani so danes drugo že dosegli. V torek bosta na sporedu še prvi tekmi med Kranjčani in mladimi Jeseničani ter Slavijo junior in Mariborom, medtem ko bodo Ljubljančani status favorita - na prvi tekmi so slavili z 8:1 - potrjevali proti Blejcem v četrtek na drugi tekmi. Če bo na katerem od dvobojev izid v zmagah po dveh tekmah 1:1, bodo odločale tretje tekme 19. in 20. januarja.

V polfinalu, tekme bodo 26., 28. in 30. januarja, se bodo hokejisti Sija Acronija Jesenic borili z boljšim iz para Triglav/Hidria Jesenice, zmagovalci ljubljansko-blejskega obračuna pa z boljšim iz zaloško-mariborskega.